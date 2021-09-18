河北科技公司創始人吞藥自殺未遂　指衡水移動欠逾200萬元項目款

河北威雲信息科技有限公司的創始人兼法定代表人、36歲的孫某印，在上周五（10日）留下一份遺書後便在車內喝着葡萄酒加一把安眠藥試圖自殺，惟因同事發現而被及時救下。據悉，其自殺的原因是自己的公司被中國移動通信集團河北有限公司衡水分公司（下稱衡水移動公司）拖欠兩百多萬元（人民幣．下同）項目款。



據孫某印的哥哥介紹，上周五傍晚，公司之前的同事看到孫某印在朋友圈發了遺書後，便致電他問孫的情況是否不太好。當時正接孩子放學的他立馬回家察看，發現家沒人，鑰匙插在門上，於是報警。在公司停車場附近，趕到的同事發現了已經不省人事的孫某印，當時他手中還有一把刀。經醫院搶救後，孫某印醒過來，並指自己是吞了一把安眠藥再喝酒；又指他自己已扛不住，面前只有兩條路，要麼跑路，要麼以命換錢。

據企查查顯示，河北威雲信息科技有限公司以各類軟件定制開發、手機APP開發、網站開發、微信公眾號及小程序開發、智能硬件開發、人工智能技術開發等技術研發為主營業務。孫某印在遺書中稱，其公司在與衡水移動公司合作的軟件開發項目中，交付項目已經正常使用10個月了，可衡水移動遲遲不肯驗收，兩百多萬元工程款完全沒有付。

孫兄指，當初入圍衡水移動公司合作夥伴時，他們特別激動，因創業以來沒有接過這麼大的項目。可是現在，未到的項目款使得公司資金鍊斷裂，兄長需到處借錢填補員工工資，徵信也出了問題。現時公司僅剩數名念着初創業舊情而留下的員工，每月只能拿不足2000元的生活費維持生計。

雪上加霜的是，孫某印確診糖尿病，惟買不起胰島素，他作為威雲公司的一員同樣沒有收到工資，孩子學費也是靠妻子父母借的錢。孫兄嘆道：「40歲了，遇到這樣的事，過得這麼潦倒，我都覺得沒臉活。」

他更指，衡水移動公司已非首次有欠款情況，只是那些數額比較少，沒有如今次般到資金鍊斷裂的程度，而經過此事，他以後不會盲目崇拜、相信其他公司的信譽。

衡水移動公司事後曾回應稱，有關網上消息僅為孫某印單方面講述，公司對此非常重視，正在依法依規的妥善處理中。至周五（17日），孫兄表示，目前支付項目款進展順利，已進入到開票環節， 「離項目款到賬，應該快了」。