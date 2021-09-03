台女寫下「奶奶殺了我」後自殺　受盡欺凌被當垃圾　男家下場曝光

還記得2020年震驚台灣社會的「我的婆婆（奶奶）殺了我」事件嗎？北市一名36歲張姓女子去年8月在住家輕生，生前在臉書留下一篇遺言，絕望控訴婚後遭到婆婆、丈夫欺凌。張女父親向婆家提告涉嫌過失致死、幫助自殺及殺人等罪，時隔1年，士林地檢署1日偵結，最終結果出爐。



張姓女子去年8月在臉書以「我的婆婆殺了我」為題寫下婚後慘遭欺凌心聲，道出自己三不五時被言語欺凌，「天天看人臉色活著真的很累」，甚至曾向親妹透露婚後「被當垃圾」，最終走上輕生這一條路。

這件事曝光後，5000多人上「公共政策網路參與平台」提案《姻親專法》，主張禁止姻親干涉婚姻雙方當事人，不過法務部未予採納……

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張女父親指控，女婿鄭男、婆婆林女竟涉嫌疏未注意事前發生爭吵，使得死者心情低落、心生死意，而且沒有告訴娘家，幫助加工輕生及不作為殺人故意，未注意死者走上絕路時的異常聲響，任由死者輕生，還放棄急救未及時送醫。張父也指控鄭男涉嫌侵占款項，違背繼承自死者對死者父親的受託義務。

死者丈夫鄭男則表示，婆媳兩人平時相處融洽，從2020年開始因小孩學習等問題意見不合，他也有安慰張女「不要放在心上」，對方輕生前一晚聲稱想在隔間休息，豈料隔天就發生這起憾事。死者婆婆供稱，死者婚後搬進家中，兩人相處融洽，僅因小孩是否應服用藥物而意見相左，從未聽聞死者有輕生傾向。

對此，檢方相驗認定，死者在婆家生活近8年，娘家在事發前未收到死者求助訊息或電話，而死者在案發前3天與朋友對話中，也沒有輕生的傾向；因張父指控死者在事發前有接獲朋友電話，丈夫、婆婆應能聽到聲響並阻止，不過調查後無從確認死者手機是否有開啟靜音模式。另外，張父還控訴死者丈夫、婆婆未注意事發當下有異常聲響，任由死者輕生。檢方認為，根據住家位置及夏天就寢關起房門等情況，採信丈夫、婆婆供詞，事發當下並沒有聽到死者發出任何聲響。綜觀所有調查，檢方指出，不能只用輕生結果，來認定丈夫、婆婆涉犯過失致死、幫助自殺、不作為殺人、或違背義務遺棄致死等罪嫌，最終予以不起訴處分；而死者丈夫被訴侵占部分，經調查難認有不法意圖，與構成要件不符，給予不起訴處分。

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