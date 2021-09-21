中國首揭運-20降落南沙三大島礁　駐地機場已能應付大型飛機起降

中國官方首次釋出運-20降落南海島礁的消息。解放軍南沙守備部隊派出運-20運送老兵離開島礁。而以往都是採用艦船運送。



9月18日，南海艦隊微信公眾號發布的一則消息透露出一個細節，空軍大型運輸機運-20降落在永暑礁、渚碧礁、美濟礁機場。這是官方首次釋放運-20降落南海島礁訊息。

消息配圖顯示，退伍老兵正在飛機前等候乘機。而消息的評論區，有一位叫「烏拉」的網友表示，「很榮幸，乘20歸來」。

圖片沒有顯示運-20的降落位置，但至少能證明是永暑礁、渚碧礁、美濟礁其中之一，也很可能是在同一天內降落三大機場。

南海艦隊發布的這則消息還稱，「往常由於客觀條件限制，軍機一般用來運輸貴重的物資或護送突發疾病的官兵。」自去年開始，他們積極協調，為退伍老兵送上了一份「特殊禮物」。

官媒《環球時報》援引軍事專家張學峰指出，這表明，南沙島礁的相關機場完全滿足大型飛機起降條件。大型運輸機能從這些島礁撤離官兵，當然也能向這些島礁運輸兵員和裝備。解放軍有能力對南海島礁快速做出反應，通過空中向南沙島礁快速投擲力量。

作為中國重型軍用運輸機，運-20備受關注（點擊大圖瀏覽）：

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中國在南海目前有5個機場。分別是西沙群島的永興島上的機場，太平島上的機場，永暑島上的機場，渚碧島上的機場，美濟島上的機場。

外交部也多次強調，南沙群島是中國領土。中國在自己領土上開展建設活動，主要是為南海各類民事需求服務，更好地向本地區和國際社會提供更多公共產品和服務，履行中國承擔的國際責任和義務。同時，中國在南沙有關島礁部署必要的國土防禦設施，是行使國際法賦予的自保權和自衛權，是中國主權範圍內的事，合情合理合法。