珠海航展︱殲20飛抵佛山再度現身　網傅換上國產引擎提升機動力

第十三屆中國珠海航展臨近之際，殲-20被網友拍到已抵達廣東，出現在佛山某機場。



綜合網絡9月18日消息，微博大V「航空新視野-赤衛」發布了一段殲-20視頻，並配文「殲-20已經抵達，珠海航展見」，據評論區網友稱，該段視頻中，殲-20是降落在佛山某機場。

此前9月11日消息，微博大V「衝鋒號角」發布殲-20雙機編隊飛行原聲視頻。視頻中，殲-20雙機高空飛行。網友稱，拍攝地點為成都温江區，讚歎殲-20「呼嘯而過」。

殲-20近期密集現身引發網友猜測及諸多討論。有軍迷在社交媒體上表示，珠海航展殲-20可能更換更大推力的中國國產WS-15發動機，將極大提升機動能力。這款新版殲-20如果真的出現，那麼可能改寫五代機的發展進程。

還有消息指，近日，成都上空出現殲-20，視頻中可以看出殲-20進行了低空飛行，還有伴隨着超機動動作，從戰術上看，這是斬首空襲的模擬。未來，殲-20可利用自身的隱身優勢穿透台軍防空網，對台北高價值目標實施戰術打擊。

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據官方消息，第十三屆中國航展將於2021年9月28日至10月3日在珠海上演，展會將集中展示中國改革開放40年來特別是中共黨十八大以來航空和國防等領域所取得的標誌性成就和突破性進展。