內地疫情｜增43宗本土均在福建　專家：廈門升級疫情防控應對雙節

福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，據國家衛健委，昨日（18日）內地共新增43宗本土確診，均在福建，其中廈門市39宗、莆田市4宗。



在重災區廈門，同安區於18日發出通告，要求同安區涉及保障城鄉運行必需、疫情防控必需、群眾生活必需和其他涉及重要國計民生及特殊情況急需生產的企業外，其餘所有企業，一律自19日開始停產。

廈門全市居民小區（村）實行閉環管理。（視覺中國）

除同安區外，廈門在18日上午連發3條通告，對全市居民、公園景區、餐飲單位等提出嚴格防疫要求。

根據以上3條通告，從即日起，廈門全市居民小區（村）實行閉環管理，非必要不外出，並倡導居家辦公、彈性工作等靈活工作方式；同時，廈門全市所有公園、景區、室內外體育場館（場地）、娛樂遊樂場所等暫停對外開放；全市各餐飲單位（包括酒樓、酒店、餐館、食堂、咖啡店、飲品店、小吃店、超市、便利店等）取消堂食，接受外賣打包服務。

專家：升級疫情防控應對雙節

上海復旦大學公共衛生學院的教授傅華表示，廈門一日內連發3條通告，全城進入封閉管理模式，並不能說明廈門疫情進入到不可控的階段，也不能輕易認定廈門防疫難度就超過了莆田，「廈門是一座大城市，本身人員流動性較強，加之中秋國慶來臨，所以在此節點加強防控，主要是為了防止造成疫情外溢」。

在莆田市的疫情方面，傅華則表示，廈門的感染人群主要出現在同安區，且工廠聚集性較強，因此傳染概率更高，但相比之下，莆田的感染者活動範圍主要集中在村鎮，人口相對不那麼密集，也便於管理，因此在現階段，莆田雖然感染人數更多，但從流動性和地域分布來看，暫時無需進行完全的全市閉環管理。