內地疫情｜福建疫區14萬人流出　落實健康管理省外未報告關聯病例

福建省周五（17日）通報，截至周四（16日）24時，全省共排查出本省疫情發生地流出人員140865人，均依法落實集中隔離、居家隔離以及健康監測、核酸檢測等健康管理措施。



9月10日至17日8時，福建省已累計報告本土陽性感染者272宗，其中確診病例263宗（莆田市160宗、泉州市18宗、廈門市84宗、漳州市1宗），無症狀感染者9宗（均在莆田市）。在對陽性感染者進行病毒基因組測序後，有56宗已出結果，分析均為Delta變種病毒，均屬同一傳播鏈。

通報又指，目前省外尚未報告相關關聯病例，省內報告的陽性感染者絕大部分是在密接、次密接和封控區域範圍內發現。

另一方面，福建省文化和旅遊廳日前發布通知，指鑑於當前福建省存在中高風險地區，全省旅行社及在線旅遊企業暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。今後，福建省只要出現中高風險地區，旅行社應立即熔斷跨省地區旅遊，待全省無中高風險地區後，旅行社才可自主恢復上述業務。