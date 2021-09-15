新冠肺炎｜福建疫情涉及數十名未成年人　專家促推進兒童接種疫苗

內地的新冠肺炎疫情反彈，其中福建省是新一波疫情的焦點，自9月10日至9月15日上午，全省累計報告本土確診病例多達152宗，並有本土無症狀感染者13宗。

患者中不少都是未成年人，包括有小學生、幼托兒童等。內地傳媒報道稱，多名感染科、免疫學相關專家均表示，Delta變種病毒的傳播力強，低齡兒童尚未普及接種新冠病毒疫苗，屬於易感人群。同時，學校是聚集場所，病毒易傳播，建議推進針對兒童的疫苗接種工作。



長期做免疫學相關研究，目前在藥企從事腫瘤免疫藥物研發的遺傳學博士周葉斌指，現時防控未成年人感染的壓力確實比較大，不光在中國，歐美多個國家新冠病毒的感染年齡都在下移，未成年人在新增感染中的比例愈來愈高。

周葉斌認為，究其緣由，除了Delta變種病毒株的傳播力強外，一是兒童尚未普及接種新冠病毒疫苗，成了易感染人群；二是兒童在戴口罩、保持社交距離方面，容易被忽視。學校、校外活動等又是聚集環境。未成年人的絕對與相對感染風險增加，學校防疫既具備重要性，又具備必要性。

武漢大學中南醫院感染科副主任醫師戴永安亦稱，這次福建莆田有多名兒童感染，主要是因為他們未接種新冠疫苗。戴永安坦言，新冠病毒已成為一個「常駐病毒」，可能會和流感病毒類似，通過不斷變異來逃避人體免疫。當下，疫苗接種仍是防控疫情的重要措施。盡管疫苗不能阻止變異病毒的感染與傳播，但可以減輕病情，明顯降低重症率和病死率。戴永安表示，應該盡快推進全民疫苗普種，包括無明顯禁忌症的老人與兒童，這也是此次莆田疫情所給出的啟示。