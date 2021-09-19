漢光演習｜美驅逐艦駛過台海　解放軍10架軍機同日進入台空域

9月17日是台灣軍方年度軍演「漢光37號」實兵操演的最後一天。在演習5天期間，大陸軍機每天都派遣戰機進入台空域。



據台灣《自由時報》9月18日報道，台灣國防部稱，17日進入其防空識別區的有6架解放軍殲16戰機、2架殲11戰機，還有1架運8反潛機和1架運8技術偵察機。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅說，該戰區9月17日出動包括作戰艦艇、預警機、轟炸機等在內的海空兵力，在台灣西南海空域實施聯合警巡和實戰化演練。

同一天，美軍伯克級導彈驅逐艦巴里號「依國際法例行通過」台灣海峽，美國海軍第七艦隊在官網說，這顯示美國對自由開放印太地區的承諾。

而就在巴里號自北向南穿越台灣海峽期間，據中國大陸智庫「南海戰略態勢感知」9月18日在官方微博稱，Planet衛星影像在美艦東南、靠近台灣島一側的海域發現一艘中國大陸海軍052D型驅逐艦，正在跟蹤警戒。

解放軍東部戰區18日在微信公眾號證實了此說。發言人施毅稱，美國巴里號導彈驅逐艦17日過航台灣海峽並「公開炒作」，戰區組織了兵力全程跟監警戒。

施毅說，美方頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美國是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

據悉，解放軍軍機繼台軍漢光演習期間連續行動後，根據《台灣西南空域》Facebook最新披露，9月17日一早開始，台空軍分別在6時0分、7時14分、9時30分、9時44分、9時47分、10時29分、10時37分、10時38分及10時53分，9度對解放軍機進行驅離廣播。

此外，從抄件中的紀錄得知，解放機的飛行高度從3,000米到8,500米不等，間接佐證解放軍機正以「多批次」、「多空層」進行軍事操演的事實。

值得注意的是，台灣空軍在上午10時38分罕見的展現強硬態度，根據抄件紀錄指出，台空軍表明：「中華民國空軍廣播，位於台灣東南空域高度3,000米的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脱離。」隨後還強調，「你已破壞區域和平穩定，你要負完全責任。」