貴州客船翻側10死5失蹤　村民：船上多為中小學生，正回家過中秋

昨日（18日）下午5時許，貴州六盤水市六枝特區牂牁江有客船翻側，46人墮江。截至今日（19日）下午4時，當局共搜救出41人，其中31人安全，10人送院搶救後不治，目前仍有5人失蹤；客船女駕駛員楊某某已遇難。

當地村民透露，船上乘客主要為牂牁鎮中小學生，原本準備乘船回家過中秋節。



救援人員在事故現場持續搜救。（新華社）

《南方都市報》報道，在當地開餐館的村民楊先生憶述，昨日下午5時許，當地曾刮過一陣大風，江面捲起大浪花，不久後就聽說有船翻側，於是與同村的青壯年村民加入救援。

楊先生表示，當地有不少與出事船隻一樣的客船，每艘船40個客座，主要用於接對岸的人過江，以及接送在江對岸上學的學生上下學，「周五從對面接回來，周日下午再送回去」。他透露，此次出事的船上所載大多數是中小學生，他們昨日傍晚按照往常坐上客船，準備回家過中秋節，「一二年級的孩子都有，還有一些中學生」。

《新京報》報道，在現場救援的藍天救援隊負責人表示，接到客船翻側的消息後，六盤水藍天救援隊立即開快艇趕赴現場，用繩去拉客艙內的被困人員，當地的消防員則帶氧氣瓶下水救被困者，「坐在客艙裏的出不來，在外面的全部救出來了。現場救了二十多人，大多數是學生」。

負責人介紹，出事的客船從王城碼頭出發，沿北盤江開往魯戛村方向，但出發不久後就遇上大風。他憶述，當時的風很大，把沿岸的木瓜樹都吹斷，街上房屋的瓦片也被吹翻。

居住於事發地點附近魯戛村的村民劉先生稱，出事的船隻平日是用於旅遊的客船，節假日和周末主要接送毛口中學的學生往返學校和回家。毛口中學昨日下午放中秋假，有4艘船接送學生回家，其中一艘船翻側，「牂牁江沿岸有4個村子的學生在毛口中學上學，100多人在這所初中上學。平日裏住校，周末和節假日才會回家」。

劉先生稱，涉事船隻有40個座位，事發當天的乘客大多是學生，坐在船艙裏的人不穿救生衣，在夾板上的人才穿。船剛起航不久，就在牂牁鎮西陵村遇到大風大雨。

貴州省六盤水市相關部門通報，經核實，該客船為西陵航運公司（民營企業）8015型客運船，核載40人，事發時超載，船上乘客主要為牂牁鎮學生。由於牂牁江水域寬闊，客船是牂牁鎮沿河學生往返的主要交通工具。據了解，客船航行途中曾遭遇突發性的強對流天氣。當地氣象部門分析顯示，9月18日傍晚六枝特區牂牁鎮出現雷陣雨天氣，局部風速達6級。

事故發生後，省市縣公安、交通、應急、衛健等部門共組建17支救援隊伍，出動839人次、船隻50艘，專業潛水員28人，3台水下機器人、4台無人機協助搜救。目前，失聯人員搜救、傷者救治、死者善後、家屬安撫等工作正全面開展。事故原因正進一步調查。