20歲女教師赴飯局遭猥褻　「下半身赤裸」溺斃　死前疑曾被殘虐

河南許昌市鄢陵縣城一名20歲美女老師，受前女同事邀約和多人吃飯，飯後又去KTV唱歌。沒想到，她在唱歌期間遭到一男子的強制猥褻，逃走之後更疑被多人糾纏毆打，最後離奇喪命湖中，被相關部門認定為自殺。家屬質疑稱，女孩死因不單純，遺體沒穿褲子，而且身上多處傷口，手機更被離奇的格式化。



據《華商報》報道，9月12日，死者小瑩（化名）家屬介紹，2018年7月31日晚上，小瑩被一名已經辭職的司姓女同事約出去吃飯，其中還有邵姓男子等7人。邵男和小瑩是國小同學，當時無業。

吃飯後，眾人再約小瑩去KTV唱歌。家屬查看相關監視器畫面發現，在唱歌期間，邵男多次強制摟抱小瑩，她都是極力反抗。

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2018年8月1日凌晨3點左右，小瑩搭計程車回學校，邵男等人緊追上車到學校門口。畫面顯示，下車後小瑩急忙往學校跑，被邵男緊追不捨。他不斷毆打小瑩，一直打到學校對面，又強行將小瑩拉到一條道路旁。隨後，眾人對女孩再次毒打，直到她站不起來為止，其中，就有約小瑩吃飯的前同事司女。據河南省鄢陵縣人民法院判決書報告顯示，2018年8月1日凌晨5時30分左右，小瑩在該路段乘坐計程車到一處人工湖-鶴鳴湖，6時許，附近村民在鶴鳴湖中發現一具女屍。經鑑定，死者為小瑩，死亡原因符合生前溺水。

案發當天，父母接到噩耗趕到，就看到女孩遺體身上有多處傷痕，褲子根本沒穿，僅僅在身上蓋著，鼻子上也有一塊傷。父母問及原因，警方稱這塊傷是魚咬的。不過，家屬認為，小瑩的死沒那麼簡單。他們追究死亡原因時，與辦案警員發生了爭執。隨後，小瑩家人8人被逮捕，被以聚眾衝擊國家機關罪進行判決定罪。父母在監獄待了8個月，一名伯伯更在看守所意外死亡。在此期間，法院也對女孩溺亡案審判認為，邵男違背他人意願，強行摟抱，其行為已構成強制猥褻罪，判處有期徒刑1年，判決書顯示時間為2019年5月28日。對此，家屬不服，為何只抓了邵男一人？約小瑩吃飯的同事司女也參與其中，其他人扮演的什麼角色，是否參加毆打？這些人到底是什麼身分？

更令家屬無法理解的是：「小瑩的手機為什麼會格式化，是不是在毀滅證據？至今沒有看到小瑩跳湖的影片，那麼大的人工湖不可能沒有監視器，這次飯局是敘情還是提前設好的局？」近日，家屬通過法律渠道，將分別向當地法院、檢察院及公安部門進行反映，提出相關的疑問。目前，家人表示，將通過法律途徑，繼續追溯小瑩的死亡真相。

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