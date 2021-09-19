晤韓正談連任？林鄭：勿演繹為個人目的　韓正指示專家對接談通關

經選舉改制的首場選委會選舉今日（19日）舉行，特首林鄭月娥昨日到深圳獲國務院副總理韓正接見。林鄭今早在投票開始前見記者，指韓正非常關心接下來三場選舉，期望選舉依法舉行。
與內地通關方面，林鄭指韓正得悉港府希望兩地防疫專家能有對接會談，即場指示內地相關部門跟進。林鄭引述韓正指中央支持香港，又特別點出支持香港在國際金融中心及創科中心的兩大政策範疇，呼籲香港要在前海擴區與深圳合作。
被問到在選舉前夕獲韓正接見，對競逐連任是否有利，而對連任心裡有否答案。林鄭回應指其任期到明年6月30日，期間中央關心香港任何事務，她都有需要報告、解釋並尋求支持，希望外界勿演繹為有個人目的。
林鄭在巡視票站後見記者，提到昨日在深圳獲韓正接見，指韓正關心未來三場重要選舉，強調落實「愛國者治港」，並要求選舉依法進行。她當時表示，香港的公共選舉一貫依法，做到公平、公開、公正。
韓正明白港防疫情況 即場指示跟進專家對接
不少港人希望盡快與內地免檢疫通關，林鄭表示，有向韓正提及香港已超過一個月本地個案「清零」，亦有嚴格外防輸入措施、具備足夠檢測及檢疫設施能力等，香港市民期盼盡早恢復兩地通關。
林鄭指韓正非常明白香港的情況，也收到她提出的建議，希望讓兩地專家「對接」。她稱，韓正即場已要求內地相關部門跟進，港府則會做好準備，爭取盡早逐步、有序通關。
韓正支持港發展國際金融及創科中心
林鄭表示，感謝韓正在會上提到中央對港支持，指他提到「十四五」規劃香港的角色，韓正在席間特別點出兩大政策範疇，分別是國際金融中心及創科中心，表示支持香港在兩大中心的工作。她補充指，韓正提到前海擴區一事，並點出需要留意方案賦權前海，故香港要在前海與深圳合作，令前海更開放，做到先行先試，如國家主席習近平所言，依靠香港、服務內地、面向國際。
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