內蒙古財大教授被舉報猥褻女學生受查　校方：決定解除其教師職務

內蒙古財經大學馬克思主義學院教授烏峰，日前被一名本科畢業生在網上指控其曾作猥褻行為，多張疑似微信聊天截圖亦流出。雖然烏峰在接受調查時否認猥褻女學生，稱對方「誣告」，不過該校官方微博周二（21日）發通報指出，烏峰行為被認定嚴重違反社會公德和師德規範，造成惡劣社會影響；經研究，決定解除其教師職務，並報請自治區教育主管部門撤銷其教師資格等。



通報指出，經查，網民舉報的對象為該校教師烏峰，認定其行為嚴重違反社會公德和師德規範，造成惡劣社會影響。經研究，決定給予烏峰開除黨籍處分，崗位等級由三級教授降為九級科員。撤銷其所獲榮譽、稱號，追回相關獎金，解除教師職務。報請自治區教育主管部門撤銷其教師資格。校方又決定立即在全校範圍內開展進一步加強師德師風專項教育活動，以案說紀，教育全體教職員工嚴守師德底線，切實遵守教師職業行為十項準則，努力營造風清氣正的育人環境。

該校官方微博通報，決定解除烏峰教師職務。（微博）

上周五（17日），聲稱今年已金融系本科畢業的網民「狗日的黑格爾」，在微博發布了一篇名為《控訴：一位教授的騷擾猥褻實錄》的長文，披露事件來龍去脈。據內容指，2018年9月26日，當時18歲、正讀大二的她正在尋找一名意大利詩人的書籍，在馬克思主義基本原理課堂上得知烏峰將到意大利出差後，遂在課後主動加其微信，希望他屆時能幫忙。

聊天截圖顯示，兩人加微信僅半小時後，烏峰便發來一句「你不是喜歡我了吧！哈哈哈！」並稱「自己可是愛開玩笑的」。隨後當該網民表達希望對方能推薦哲學入門書籍後，烏峰便將自己辦公室位置發給她，讓她到其辦公室。她在文章指出，自己第一次進烏峰辦公室時就突然遭對方抱住並被親吻，雖然感到錯愕，但她以為這或許只是烏峰的見面禮節。可後來，烏峰又問她喝不喝酒，有沒有男友等，還稱「世上有不同形式的愛，不能只跟同齡人交往的」，之後在詢問她有沒打算讀研時又抱了其一下，並抓着手不放。

後來，在多次婉拒烏峰邀請一同用餐的請求後，該網友出於禮貌還是赴了一次約，地點為學校食堂，同場還有其他院校的老師。可即使在這樣一個公共場合，烏峰還是邊聊天邊在桌下摸她的手，令她只好拉長衣袖，封住袖口。此外，烏峰還多次發訊息稱「 我愛你」、「想親嘴」之類，還讓該網民到他辦公室或公寓；出差期間，他又多次發訊息，評論她的長相等。

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該網民稱，自己已反覆提醒烏峰為人師表別說那些越界的話，提無禮的要求，但是毫無用處。她續稱，該學期結束後，她因為懦弱而沉默，但大三時，由於想申請外校哲學系的夏令營，她需要找兩位教授寫推薦信，於是思前想後又找到烏峰，希望他道歉並幫她，詎料烏峰發訊息稱「明天又抱你，抓你手咋辦！」在她回應「不去了」後，烏峰又馬上解釋稱他都把學生當成女兒來看待，還描述其他學生如何答謝他，如何坐在腿上親他等。該網民最後稱，自己雖已畢業，但一直覺得蒙受了巨大的恥辱和痛苦。

公開資料顯示，烏峰1983年考入內蒙古師範大學政教系，1987年畢業，獲哲學學士學位。同年考取內蒙古師範大學政教系哲學專業碩士學位研究生，1990年畢業，獲哲學碩士學位。2002年考取中國人民大學哲學院博士研究生，師從著名哲學家蕭前教授，專攻馬克思主義哲學、生態哲學。