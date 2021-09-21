航天科技｜天舟三號運載近6噸物資　除了食物更有女裝化妝品？

長征七號遙四運載火箭搭載天舟三號貨運飛船，昨日（20日）在海南文昌航天發射場發射升空。據介紹，本次貨運飛船運載了近6噸物資，和天舟二號相比，今批貨物有何區別？又特別為太空人準備了什麼？



天舟三號貨運飛船總師助理方方介紹，天舟三號運載的航天員生活物資，主要包括航天食品、水、服裝，還有乘員設備，以及在軌消耗，但根據任務規劃不同，數量上是有區別。由於神舟十三號乘組要在太空生活6個月，因此食品、水、生活用品等物資足足比此前增多3倍，共超過3噸。同時，他們會事先徵求太空人的意見，根據每人的喜好準備食物。

本次飛船運載近6噸物資，太空人應如何識別貨物呢？方方表示，徵求了聶海勝、劉伯明和湯洪波的意見後，天舟三號對上行各類物資的貨物加上了不同顏色的蝴蝶結作標識，比如食品是綠色標識，太空站設備用深藍色，太空人物資用淺藍色等等。

神舟十二號｜三名航天員返回地球身體狀態良好 任務取得圓滿成功

+ 27

同時，太空站有一個在軌信息管理系統，除紀錄了貨運飛船上行的貨物外，亦包括了太空站中現有的可用貨物。當太空人要貨物時，只要在電腦貨物信息管理系統上搜索，就能獲知物件的具體位置及獲取路徑。

據了解，預計在10月中旬出差的神舟十三號乘組，或包括一名女太空人。方方介紹，本次貨運飛船特別為女太空人準備了女裝、衛生用品、化妝品等。此外，神舟十三號乘組將在太空逗留6個月，即來年的農曆新年亦會在太空站度過，因此天舟三號上亦準備了過春節的用品。

同時，天舟三號貨運飛船亦運送了大量的應急物品，包括為太空站補充了幾百公斤的水，以及負壓氣體。方方解釋，在艙體遇到緊急情況，比如說被擊穿和失壓的情況下會流失氣體，明年還要發射兩艘貨運飛船和兩艘載人飛船，密封空間增大，對氣體的需求有所增加，所以要提前將負壓氣體運到太空站。