內媒：今年樓市「金九銀十」不再　北京有樓盤每平方米降價6000元

內地近月推行「房住不炒」政策，打擊樓價上漲。俗稱「金九銀十」的9、10月是內地樓市的銷售旺季，不過內媒《證券日報》22日（周三）的報道引述專家指，預計今年「金九銀十」將是多年以來最冷清的一年，多家房企資金鍊壓力大，不排除後續出現明顯降價的可能，樓市已經進入了下行通道。



據居理買房網AI大數據研究院數據顯示，在今年中秋小長假，北京等全國26個重點城市成交量同比有不同程度下降，也有杭州等少數城市同比實現上漲。

另據中原地產研究中心統計數據顯示，以北京為例，在中秋小長假前兩天，新樓住宅網簽234套，二手樓住宅161套；而對比來看，今年端午小長假前兩天，新樓住宅網簽351套，二手樓住宅227套。相隔三個多月時間，新樓住宅成交量下降33%，二手樓住宅下降29%。

專家指，預計今年「金九銀十」將是多年以來最冷清的一年，多家房企資金鍊壓力大，不排除後續出現明顯降價的可能，樓市已經進入了下行通道。（中新社）

一名地產操盤手向《證券日報》表示，「疫情、嚴查經營貸、二手房停貸、第二輪集中供地延期後出現流拍，這都對新房市場造成衝擊。與今年的市場峰值相比，7月份，有些樓盤成交量腰斬，8月份甚至下降了70%」。在北京市場，個別樓盤出現了每平方米降價5000元-6000元（人民幣，下同）出售的情況，這對市場上的其他樓盤造成極大壓力。

這名地產操盤手又透露，在北京東南部的一個樓盤，由於開發商缺錢，為了搶奪市場上有購買能力的客源，給中介帶客的渠道費點位高達10%，這是極為少見的現象，可見其對現金流的渴望程度和銷售壓力之大。

中原地產首席分析師張大偉直言，預計今年「金九銀十」將是多年以來最冷清的一年，多家房企資金鍊壓力大，不排除後續出現明顯降價的可能，樓市已經進入了下行通道。