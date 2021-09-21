中秋節｜30年茅台作原料？內地屢現天價月餅不少被揭流向官員餐桌

中秋來臨，不少民眾都會購買各式各樣的月餅回家與家人過節。在內地，雖然近年平價月餅成為主流，然而標價千元以上（人民幣．下同）的月餅，依然在部分五星級酒店和電商平台上有售。當中，上海半島酒店推出的一款月餅禮盒，還選用了30年的茅台融入月餅製作中。類似的「高檔月餅」到底誰在買、誰在吃？對此有銷售人員就直言，月餅禮盒多用於送禮，甚至不少流向了領導幹部的餐桌。



據官媒新華網報道，中央出台「八項規定」後，月餅消費逐漸回歸理性。不過在網上，仍不乏售價上千元的天價月餅禮盒，如一家名為「景文參茸有限公司」的淘寶店售出一款2888元的月餅禮盒，含8粒口味為魚翅、海參、鮑魚、燕窩的月餅，另含6罐冬蟲夏草、鹿茸片、鐵皮石斛等滋補品。上海半島酒店今年中秋亦推出一款1688元的月餅禮盒，內含8粒月餅，口味更是獨特的茅台咖啡口味，因其選用了30年的陳釀茅台融入當中。

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報道指，在五星級酒店、電商平台、煙酒商店等場合，月餅還是會因「名和利」變了味，有酒店銷售人員還直言包裝「高大上」的月餅禮盒，會是「送人拿得出手，有面子」。

例如，在太原長風商務區一家五星級酒店，一款標價588元的月餅禮盒只有6塊月餅，卻包了6層的包裝，其中第一層是紙質手提包裝袋，第二層是圓柱形盒子，第三層是金屬鳥籠狀的架子，架子上又有作為第四層包裝的兩個圓盒子，而上面的盒子內含6個依次排開的金屬盒子，下面的則是茶具和茶葉。理應作為主角的月餅，居然要在擰開作為第五層包裝的金屬盒子才終於現身，外面還包著膠袋製成的第六層包裝。最終在層層包裝下，其重量可達約4公斤。

多名酒店銷售人員透露，類似高價月餅禮盒多用作送禮，對象不乏政府官員。北京信息工程承包商賈明（化名）表示，為了維繫關係，中秋都要給企事業單位領導送月餅，每年為此要花費好幾萬元。他強調，雖然一盒月餅看上去不起眼，但「禮在人情在，過節沒點表示不行」。

另外，比月餅更加貴重的是煙、酒、茶等送給官員的「附加禮」，福建一間民營企業的負責人王成（化名）就透露，月餅只相當於「掮客」，再高端也不能達到託人辦事的層次。

此外，為規避反「四風」打擊，送禮也送得更為隱蔽，例如部分人會拆掉月餅禮盒及附加禮品原本的包裝，單獨購買包裝盒再作包裝，以免別人看出內裏有什麼東西。王成表示，有送禮者為投對象的所好，更會送價值數千元的紅木盒子，或在盒外系奢侈品絲巾作為點綴等。

對於上述種種現象，內地多名專家指出，傳統節日仍是「四風」問題高發期，要遏制假借月餅之名，行賄賂之實的腐敗問題，需完善相關法律法規，讓月餅回歸本「味」。