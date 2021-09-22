鄭州暴雨｜帶過百市民至影院避災　兩「擺渡女孩」中秋前夕終現身

今年7月20日，河南鄭州遭遇罕見特大暴雨災害，城區嚴重積水，連地鐵站亦受波及，截至8月2日，全市遇難292人，失蹤47人。

期間，發生了一段溫暖的插曲，兩名00後女孩在得知東方嘉禾影城奧斯卡花園店可安頓無法回家的市民後，在商場、地鐵站、寫字樓間涉水來回無數趟，為100多名陌生人引路至影院避險歇腳，被網民親切地稱為「擺渡女孩」。

周一（20日）中秋節前夕，影院的市場總監終於找到了兩名女孩並親自道謝，並形容這是他收到的最好的中秋節禮物。



「7·20」當日，在持續的強降水下，車輛在下午3時後已無法通行，無數人因而在下班高峰期受困於車上、街頭、地鐵站、商場等處，不少樓宇更停水停電。在東方嘉禾影城奧斯卡花園店任職市場總監的楊震便是無法回家的其中一員，他被困地鐵站兩小時後又涉水回到影院，結果發現影院有水有電，遂打開大門向外部發出消息，稱影院可安頓受災的市民。

由於影院位置是在商場14樓，加上當時網絡信號也不好，很多人都不知道影院的具體位置。就在這時，還是在校大學生的00後女孩劉雪珂與沈璐挺身而出，無懼馬路上已到膝蓋以上的積水以及停電等惡劣條件，在商場、地鐵站、寫字樓之間涉水來來回回無數趟，將滯留的市民親自帶至影院，並一直持續到凌晨3時多才回到打暑假工的公司，而且二人其實根本沒有進影院，只是一直在幫人。

當晚整個影院安頓了近千名被困者，據楊震估算，光是經兩個女孩引路來到影院的市民就佔了約100多人，影院為這些人提供了免費熱水、充電、小食品等。

事後，許多網民擔心劉雪珂與沈璐是否安全，楊震亦一直惦記着她們，並鍥而不捨地找人。直到周日（19日），努力了近兩個月的楊震終於有所收穫，聯繫上她們，並放下心頭大石，而在電話那頭的沈璐亦在感動、激動等多種情緒交織下哭成淚人。

周一中秋節前夕，兩名女孩回到影院，收到楊震送上的鮮花，鮮花附上了兩封信，寫道：「心地善良的你勇敢而堅定，在那個暴雨的夜晚幫助了很多人，小小的身軀裡迸發出巨大的能量，帶領我們在洪水中找到安身之地，感謝你，最美的鄭州女孩——『擺渡人』。」

楊震慨嘆，這是一場久別重逢的團圓，也是他中秋節收到的最好禮物。而除鮮花外，影院還為兩女送上了榮譽證書，更聘請她們成為影院的榮譽員工，二人有兩張電影卡，可以無限次免費觀影。凡此種種，劉雪珂和沈璐表示受寵若驚，表示沒想到被那麼多陌生人牽掛著，又指會帶上這份愛和感動繼續傳遞正能量。