大陸暫停輸入台灣釋迦蓮霧　國台辦：科學合理、完全正當

中國大陸海關總統在9月20日突然宣布暫停輸入台灣番荔枝（釋迦）、蓮霧，指今年以來多次檢出檢疫性有害生物。

台灣總統蔡英文事後稱台灣正承受巨大政治壓力，但強調政府已立即啟動應變。

國台辦發言人朱鳳蓮在周三（22日）應詢時重申，暫停輸入是為了保護農業生產和生態安全、保護民眾的切身利益，是科學合理、完全正當。



朱鳳蓮表示，今年以來，大陸海關多次從台灣輸入的番荔枝和蓮霧中截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，均依法採取退回或銷毀措施，並及時向台灣方面進行了通報。朱鳳蓮稱，「大洋臀紋粉蚧」危及多種水果和糧食作物，一旦傳入，將對大陸農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。

朱鳳蓮並提到，自2020年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，並提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。今次暫停輸入番荔枝和蓮霧海關總署有通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫渠道，向台灣方面進行相應通報。

朱鳳蓮最後指出，民進黨當局把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要暫停措施政治化，借機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全是別有用心，「說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民著想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益」。