台灣釋迦蓮霧被禁　陸委會批大陸「已讀不回」籲盡速溝通

中國大陸海關宣布9月20日暫停台灣釋迦、蓮霧輸入，「水果炸彈」再次震撼台灣。對此，台陸委會批評，陸方對台農委會函電「已讀不回」，不願意依兩岸協議機制與台方溝通。對兩岸農產品貿易「說斷就斷」的無理作法，台方不能接受，希望雙方能盡速進行溝通。



9月19日，針對大陸海關宣佈因多次發現檢疫性有害生物，9月20日暫停台灣釋迦、蓮霧輸入。陸委會回應指出，兩岸貿易往來已多年，而陸方對台灣農產品輸往大陸，亦在政策上持續釋出免稅和快速通關等優惠，但大陸今年2月25日及9月19日卻突然以檢疫問題為由，公告暫停台灣菠蘿、蓮霧和釋迦輸陸，對兩岸農產品貿易「說斷就斷」的無理作法，台方不能接受。

陸委會強調，若兩岸能透過既有機制溝通農貿問題，對兩岸交流將發揮正面效果。圖為台陸委會發言人邱垂正。（台陸委會供圖）

陸委會表示，尤其是陸方消極應對農委會之回函，不願意依兩岸協議機制與我方溝通，此種傷害台灣農民及相關業者、傷害台灣農業和兩岸關係的作為，本會表達不滿。

陸委會稱，中國大陸這樣的作法，完全不符合WTO及國際貿易相關規範，也破壞了兩岸正常的貿易機制，並強調農產品檢疫是專業技術性問題，若能經由雙方既定機制進行溝通、務實解決問題，對於促進兩岸交流將發揮正面效果，希望雙方能盡速進行溝通。

應對大陸水果禁令，蔡英文政府已然「經驗豐富」，圖為蔡英文發文表態挺農民。（Facebook@蔡英文）

另一方面，福建省9月17日推出「促進閩台農業融合發展若干措施」，內容涉及降低台資企業申報省級農業產業化龍頭企業門坎、對接台灣農業優勢產業和領域，鼓勵兩岸大學生農業教學實踐活動，支持台灣青年赴閩就業、創業等。要加速國台辦3月發布的「農林廿二條」落地見效。

對此，台陸委會強調，若有台商因此前往投資種植台灣農產品，將對台灣農產品輸往中國大陸或外銷形成競爭，不利於兩岸貿易發展。