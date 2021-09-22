菠蘿、釋迦及蓮霧　兩岸關係早非「政府的事不關我事」｜封面故事

中國大陸海關總署日前突發通知，指今年以來多次從台灣輸入的番荔枝（釋迦）及蓮霧中檢出檢疫性有害生物，決定暫停輸入。

今次已是大陸年內第二次「封殺」台灣水果，此前在農曆新年後，大陸宣布自3月1日起暫停進口台灣菠蘿，理由同樣與檢疫性有害生物有關，是「生物安全防範舉措」。

先是菠蘿，繼而釋迦及蓮霧，事實上這三款水果都是以大陸為最重要外銷目的地。不諱言，大陸已習慣於利用自身市場對於台灣的重要性，藉「貿易武器化」來處理當前的兩岸關係。水果如是，陸客亦然。對一般人而言，兩岸關係早已不是「政府的事不關我事」，如何在此間生存、生活，是每個平民百姓都必須考慮的課題。



「封殺」台灣菠蘿

時間回到今年2月26日，大陸海關總署發布通合，宣布自3月1日起暫停輸入台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），原因是生物安全防範舉措。國台辦發言人馬曉光指，自去年以來，大陸多次從進口台灣菠蘿截獲檢疫性有害生物，暫停輸入是生物安全防範舉措，科學合理，符合相關法律法規和標準。（點擊閱讀全文）

大陸是台灣菠蘿最重要外銷目的地，台灣菠蘿平均年產量約42萬公噸，去年雖受新冠肺炎疫情影響，但外銷量仍達4萬5621公噸，出口至大陸佔當中達97%，其餘為日本（2%）及香港（1%）。台灣總統蔡英文事後表達譴責，批評大陸以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣菠蘿，顯非正常的貿易考量

陳吉仲個人臉書（Facebook）上請台灣民眾力挺台灣農民。（Facebook@陳吉仲）

台灣農委會主委陳吉仲亦稱，大陸的所謂菠蘿有有害生物，是完全錯誤、不符合國際規範的說法。此外，時間上亦相當令人質疑，因為3月份開始就是台灣菠蘿產出的季節。（點擊閱讀全文）

危機幸好變成轉機

不過，台灣菠蘿在海內外都相當有名，各界隨後紛紛伸出援手，掀起一股「搶救」熱潮，短短數日內激增多達4萬1687公噸銷量，超越去年外銷往大陸的總量。根據農委會上半年數據，台灣菠蘿自大陸禁令3月1日生效後的4個月間，對日本出貨量激增至1萬6556噸，是去年3月至6月時出貨量的8倍以上，日本已取代大陸成為台灣菠蘿最大的出口市場。（點擊閱讀全文）

台灣菠蘿在一時之間成為外界支持台灣的象徵，美、日、加、英等國駐台機構都有在社交平台上貼上台灣菠蘿的照片，表達支持態度。最早表態支持台灣菠蘿的是加拿大駐台北貿易辦事處，更有附上「自由菠蘿（Freedom Pineapples）」的標籤。美國在台協會（AIT）亦不遑多讓，在發文中稱「你今天菠蘿了嗎？AIT今天、明天，往後的許多天都要菠蘿」，並附上「real friends real progress」的標籤。（點擊閱讀全文）

甚至連美國前國務卿蓬佩奧亦有表態，他在社交平台上分享居家照片，一邊下棋，一邊吃台灣菠蘿乾，留言稱「身為自由擁護者，享用些台灣鳳梨乾，將軍」。

蓬佩奧分享居家照，見到他一邊下棋，一邊吃台灣菠蘿乾。（Twitter）

對於大陸禁止輸入台灣菠蘿的做法，台灣淡江大學兩岸研究中心主任張五岳曾經指出，大陸要藉「菠蘿風波」凸顯其握有主導權，並要滿足內部高漲的民族主義需要，但認為外界不需要過度解讀，除非兩岸關係出現變化，否則大陸不會進一步擴大對台灣的報復行動。

張五岳稱，大陸對台政策主要有三大戰線主軸，其一是「一中反獨」，主要透過外交打壓與軍機艦常態性擾台施壓；其二是「一中促融」，加大推動「融合發展」，對台商及台灣民眾進行統戰；其三是「一中促統」，開啟大陸內部，乃至兩岸民間與各界促談促統，共同探索「一國兩制台灣方案」。（點擊閱讀全文）

更多台灣水果遭殃

時隔僅半年，大陸再以同樣理由「封殺」台灣的釋迦及蓮霧。時隔僅半年，大陸再以同樣理由「封殺」台灣釋迦及蓮霧。大陸海關總署發布通知，指今年以來多次從台灣輸入的釋迦和蓮霧中，檢出檢疫性有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」，決定自9月20日起，暫停上述兩款水果輸入。

大陸海關總署發出公告禁止輸入台灣釋迦與蓮霧。（大陸海關總署網站）

與菠蘿一樣，台灣釋迦及蓮霧高度依賴大陸市場。台灣去年出口蓮霧總計4942公噸，其中有4792公噸銷往大陸，佔比將近97%。釋迦方面，台灣去年出口總共約1萬4284公噸，其中有1萬3588公噸銷往大陸，佔比超過95%。（點擊閱讀全文）

總統蔡英文隨後稱，大陸再一次片面違反國際貿易規範，更列舉澳洲的紅酒、龍蝦，以及立陶宛為例子，「都讓國際社會懷疑，中國真的有心遵守國際貿易規範嗎？」蔡英文表示，已指示農委會提出因應措施，務必讓台灣農民受到的衝擊降到最低，並呼籲朝野政黨一致對外，把大陸刻意政治干預造成的市場衝擊降到最低。

另一方面，農委會陳吉仲指出，農委會防檢局已要求大陸提供科學根據呼籲大陸在9月30日前儘快恢復動植物防疫對話的機制，以解決介殼蟲等議題，否則將向WTO控訴大陸違反相關規定。陳吉仲強調，所有介殼蟲處理就如同早先發生的台灣菠蘿事件一樣，理應只要有問題貨物在輸入地進行燻蒸就可。（點擊閱讀全文）

對於中國大陸無預警暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，蔡英文表示，中國大陸這種做法，已經違反國際貿易規範。（Facebook@蔡英文 Tsai Ing-wen）

兩岸關係攸關民生

無論台灣政府如何應該，不可否認是兩岸關係的好與壞，已經不再只是「公家事」，密切影響在大陸、台灣生活的每一名平民百姓。事實上，大陸對台灣水果新一波「封殺」的消息公布後，在廈門、長三角地區經營兩岸進出口多年的台商紛紛哀號，指台灣外銷大陸主力水果至今全部被禁，這類生意等於是「不用做了」，可能會考慮轉行，或轉而投資在大陸種植台灣水果。（點擊閱讀全文）

台灣釋迦主產地台東縣果農在得知消息亦相當驚訝，直言「如果釋迦被禁，就是喝西北風的開始」。至於蓮霧主產地高屏果農則憂心忡忡，擔心生計受影響，希望兩岸政府能儘快恢復對話。