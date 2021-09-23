北京環球影城過山車致遊客頸椎錯位？　網民：這是遊戲風險

坐過山車會導致頸椎損傷？據《健康時報》報道，北京環球影城周一（20日）正式開園迎客，有網民表示在乘坐過山車後發生頸椎錯位，引發熱議。對此，有網民評論指，「哪里的過山車都可能錯位，這是遊戲風險」；亦有內地專家稱，若坐姿不合適、又突然加速，則或會有類似情況發生。



近日，有網民在北京環球影城乘坐過山車後，出現頸椎疼痛的情況，赴醫院檢查後才發現為頸椎錯位。

實際上，乘坐過山車後導致頸椎受損的情況屢有發生。日本富士急樂園內的「Do-Dodonpa」過山車，因速度衝擊過大，一年內先後導致4名遊客在遊玩後發生頸部壓迫性骨折，官方亦因此於近日停止設施運行並檢測。

那麼，對於為何會有該類情況發生，四川大學華西醫院醫生任劉浩表示，「如果前仰、後仰時受到的力量過大，再加上本身肌肉力量不是很強，會出現這種情況。」若在乘坐過山車時坐姿不合適，同時又突然加速，則可能會導致頸椎過伸性損傷。

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除此之外，亦有網民稱乘坐過山車後出現噁心、嘔吐、眩暈等症狀。湘雅二醫院醫生毛新展指，過山車引起的身體不適可能是多元性的，這與內耳前庭器官敏感性、肌肉對肢體保護程度等因素有關係。

據了解，北京環球影城的每個項目都有警示牌，告知哪些人群不適合該項目。涉事過山車就提醒，患有心臟病、血壓異常、背部頸部病史等情況的遊客不可體驗該項目。