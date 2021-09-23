北京環球影城遊客豎中指　變型金剛麥加登拒合影斥「骯髒的人類」

北京環球影城9月20日正式開園迎客，其中變形金剛景區的「麥加登」（Megatron，內地譯「威震天」），在試運期間與遊客互動時金句頻出，笑料十足，其「串嘴」形象亦成為網民討論熱話。



不過，近日微博流傳一段「麥加登發飆」影片，片中一名男遊客在景區遊玩時向麥加登豎中指，後者隨即回應稱「你這個手勢太不禮貌了」，又表示「下去，我不想跟他照相。」



影片所見，當時一位身穿白色上衣的年輕男子對麥加登豎中指， 前方一名穿藍色工作制服、腰後掛有對講機的工作人員伸手意圖制止該遊客的行為。

麥加登則對該名遊客稱，「你這個手勢太不禮貌了，你的爸爸媽媽沒教過你嗎？愚蠢的傢伙，骯髒的人類。下去，我不想跟他照相。」

影片引起熱議，不少人都指責涉事男遊客素質低，「在園內給小朋友當了反面教材。」據內媒《九派新聞》報道，北京環球影城工作人員回應稱，目前景區沒有規定將會對遊客的行為進行處罰，也不會拉入黑名單。但若有該情況，現場工作人員會及時進行制止。「不建議遊客有此類行為，畢竟大家都是有素質的公民。」

至於麥加登用「骯髒的人類」來回應，工作人員表示，這是為了符合動漫人物的角色設定而說，「有時會說影視劇中的台詞，並無實際貶低之意。」

實際上，北京環球影城的麥加登因「串嘴」形象，十分受遊客歡迎。有遊客很開心地和麥加登打招呼say hi，他會語帶嫌棄回答，「我不叫嗨，我叫麥加登！」還有遊客激動興奮地向他鞠躬，麥加登就回應稱「你是要跟我拜天地嗎？但是我沒有看上你知道嗎！」

此前還有小朋友問麥加登「1+1等於幾」，對方卻回答，「你覺得我會回答你這個愚蠢的問題麼？那我考你個問題怎麼樣，我帥麼？」小朋友說了一句不帥，麥加登只好表示：「回答錯誤，趕緊下去吧。」引圍觀遊客哄堂大笑。

北京環球影城麥加登如何與遊客互動（點擊影片）：

網民熱議北京環球影城麥加登：

「話癆加社交牛X症。」

「真的是相聲演員吧。」

「麥加登太好笑了，難道裏面是真人嗎？」

「環球影城必打卡項目：和麥加登吵架。」

「嘴好碎，好傲嬌。」



據工作人員介紹，麥加登並不是機械人，而是有真人在裏面踩高蹺操作，其餘的機甲部分靠遙控來營造出機械感。配音則是由另外的工作人員經過變聲器處理。在機甲內的工作人員要頂著厚重的機甲工作，因此隔一段時間就需換人。點擊以下圖輯瀏覽北京環球影城主題公園：