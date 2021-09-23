重慶加強樓盤預售資金監管：首付款監管按預售總額35%核定

內地近月推行「房住不炒」政策，打擊樓價上漲。其中重慶近日發布《關於加強房地產開發項目預售資金監管的通知》（以下簡稱《通知》），規定重慶房地產開發項目預售資金首付款監管全部按照預售總額35%核定，不再執行此前有關文件明確的降低預售資金監管比例的規定。



同時，《通知》明確了房地產公司提前使用預售監管資金需提供的資料及流程，並規定一個自然年度提前使用次數不超過3次，每次使用金額不超過監管帳戶餘額的1/3。

在加強風險問題項目的預售資金監管方面，《通知》提到，各區縣住房城鄉建委（建設局）要加強轄區內房地產項目的風險研判，對存在資金風險的項目和已經出現資金問題的項目，要將其預售資金（含首付款和按揭款）全額納入監管，制定具體的監管方案、開設專用監管帳戶，確保監管資金封閉運行，全額用於項目建設。

中國指數研究院重慶分院研究總監張夢圓指出，此次新規對於房地產開發企業將帶來一定影響。比如此前具有一級資質且信用狀況和企業風險狀況通過核驗的開發企業，以及信用排名前30的開發企業等，享受首付款使用免監管政策。新政策對房企的資金體系有較大考驗，特別是過度依賴預收帳款的房企，或將面臨一定資金壓力。

張夢圓又指，房地產行業已進入高質量發展階段，加強預售資金監管，將倒逼企業更加注重產品質量，提高運營管控能力，保證項目如期交付。

張夢圓又表示，疫情影響疊加三條紅線約束，房企回款壓力、財務壓力與日俱增，項目爛尾風險明顯攀升，「促進房地產市場平穩健康發展」這一基調將貫穿下一個行業發展周期。目前來看，商品房預售資金監管已成為一大趨勢。