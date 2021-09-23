長期食檳榔增患癌風險　內地2030年或有100萬口腔癌患者與此相關

2003年就被世界衛生組織列為一級致癌物的檳榔，會對人的口腔健康造成巨大影響。近日，有研究表示，中國到2030年或會有逾100萬名與檳榔相關的口腔癌患者，或產生逾2000億元（人民幣，下同）的醫療負擔，大大抵消檳榔產業的經濟效應。



有研究表示，中國到2030年或會有逾100萬名與檳榔相關的口腔癌患者。（中新社）

據「企查查」數據顯示，內地目前有2.6萬間檳榔相關企業，從地域分布來看，湖南擁有1.56萬間檳榔相關企業，位列全國第一，海南、福建排在其後。

而一條百億檳榔產業鏈，目前已經在內地發展的成熟且完善。據了解，產業鏈上游為海南，種植檳榔是全省230萬農民的重要經濟來源。而產業鏈中游主要在湖南，以加工檳榔為主。產業鏈的下游則是湖南各大檳榔經銷商。

雖然檳榔受到一部分人的喜愛，許多習慣食用檳榔的人都認為其有增加能量、提神的效果。但是長期咀嚼檳榔會導致牙齒變紅、變黑，牙齒提前脫落，甚至患口腔癌的多重風險與傷害。

在網購平台上，大部分檳榔製品的發貨地都是湖南。（淘寶）

據報道，有刊登在《中國牙科研究雜誌》上的論文結果顯示，到2030年，湖南省與檳榔相關的口腔癌患者將累計超過30萬，全國則或會超過100萬，以每位患者20萬元的醫療費估算，所產生的醫療負擔足以抵消檳榔對社會的經濟貢獻。

此外，內地目前尚未有針對檳榔的健全法例，但國家衛健委發布的《健康口腔行動方案（2019-2025年）》中，將咀嚼檳榔與吸煙並列為兩大口腔疾病高危行為，並強調「在有咀嚼檳榔習慣的地區，以長期咀嚼檳榔對口腔健康的危害為重點，針對性地開展宣傳教育和口腔健康檢查。」

而國家廣電總局亦於9月17日發文指，停止利用廣播電視和網絡視聽節目宣傳推銷檳榔及其製品。