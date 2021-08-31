土耳其禁止「綠皮紅骨」入境　意外揭露兩岸的「檳榔情緣」

近期，關於檳榔管制問題意外地引發兩岸民眾注意，一切都起源於今（2021）年8月中旬，中國駐伊斯坦堡總領館發文提醒，文中表示有多名包括台灣同胞在內的中國公民，在入境土耳其時因攜帶檳榔被捕。因為根據土耳其法律，檳榔中所含的檳榔鹼因具有致幻性，因而被認定為毒品。



中國駐伊斯坦堡總領館於8月12日發文表示有多名包括台灣同胞在內的中國公民，在入境土耳其時因攜帶檳榔被捕。（截圖自中國駐伊斯坦堡總領館網頁）

事實上，國際間早已認定檳榔是致癌物。比如2003年世界衛生組織（WHO）的下屬機構國際癌症研究中心（IARC），在蒐集了印度、巴基斯坦等7個國家和地區的上百篇檳榔研究報告並經過專家探討後，認定檳榔為一級致癌物。

兩岸官方對此也謹守國際的研究調查，近年來在衛生保健宣傳上早已多多提醒檳榔對身體的危害。比如大陸原國家食藥監總局在2017年公布致癌物清單時，已將檳榔果列入一級致癌物；而台灣主管機關衛生福利部也經常提醒民眾，嚼食檳榔會增加罹患口腔癌、咽喉癌與食道癌的風險。

弔詭的是，雖然官方基於保護民眾健康的立場，不斷提醒嚼食檳榔的風險，但目前檳榔在兩岸都未被官方明確禁止，因此販售與食用者大有人在，就連過去曾風靡一時的台灣檳郎西施，至今也仍常在路旁看見。令許多人困惑的是，為何明知該食品危害人體健康，官方仍不禁止販售？

甚至，最近大陸湖南省還傳出可能將檳榔列為當地特色產品，旋即引發爭議。在2020年8月至2021年5月，大陸部分省份此前對檳榔企業的生產許可陸續到期，根據國家層面的監管態度，檳榔不再作為食品來管理，不能再頒發食品生產許可。像廈門市早在1996年就已經在轄區範圍內禁止生產、銷售和食用檳榔。

但對某些省分如湖南、海南與雲南地區，其社會長期以來則多有嚼食檳榔習慣。根據湖南省疾控中心2011年發表的研究《湖南地區食用檳榔流行病學研究》結果推測，在湖南城市地區，10個人裏面，有超過4個人正在嚼檳榔，所以2017年湖南的口腔癌「年齡標化傷殘調整壽命年」（DALY）達到40.8/10萬，湖南該指標在全中國大陸可謂名列前茅。

真正讓湖南難以禁止檳榔的主因，恐怕還是產業利益的拉扯。對檳榔業者而言，檳榔帶來龐大的商機，因此如何讓檳榔成為合法食品，就變成業者與官方的博弈。根據一份第三方研究機構所撰述《2020年中國檳榔市場現狀分析報告》顯示，大陸全國檳榔產業年產值達400億元（人民幣），其中湖南就佔了四分之三，年產值達300億元。

事實上，大陸的檳榔種植有95%在海南，檳榔甚至在海南已成為第一大產業，是該區中東部民眾主要收入來源，而湖南則是最主要的加工地。其為當地創造豐厚產值，同時也獲得地方政府的支持。2007年湖南湘潭甚至將檳榔文化納入非物質文化遺產。因為檳榔產業能夠解決勞動就業、提高群眾收入、穩定社會、促進地方經濟快速發展。據不完全統計，中國大陸檳榔產業的就業人口粗估超過500萬人。

也因此，檳榔的禁制對海南、湖南等以其作為產業核心的地區而言顯得為難。因為這關乎到地方產業發展與居民的生計。所以檳榔的監管讓地方政府陷入兩難，同樣的矛盾也正在台灣上演。

檳榔殘害身體健康幾乎已是台灣民眾普遍常識，且種植檳榔還會造成水土流失、破壞生態環境，因此台灣民間團體歷年來持續遊說官方，希望檳榔能比照同樣對人身體有害的煙草設立專法來防制，但背後存在的龐大商業利益，導致對其進行真正的禁制顯得窒礙難行。

台灣檳榔出口早期以香港與中國大陸為主，近五年則是近100%銷售往中國大陸。（黃雅慧/多維新聞）

據台灣農委會2019年公布的農業統計年報顯示，台灣檳榔種植面積大約為4.1萬公頃，年產量高達10.3萬公噸，產值更是達到新台幣100億元以上，台灣業者也多尋求將檳榔列為「食品」的地位。對於健康與經濟，台灣政府同樣陷入兩難，於是採取「不輔導、不鼓勵、不禁止」的三不政策，坊間多有聲浪應該對檳榔課徵稅率等，但建議再多，政府迄今仍不敢有作為。

此外，台灣自2002年加入世界貿易組織（WTO）以來，開始從境外如泰國等地進口檳榔，有台灣檳榔業者擔憂如此一來會侵蝕本地檳榔市場，同時間，業者也多尋思希望能往大陸湖南出口。

2005年連胡會後，兩岸開啟新一輪的農業交流，中國質檢局也相應公布允許15種果品零關稅進大陸，檳榔當時便作為「果品」在列。截止目前，台灣檳榔的出口地高達99%都是輸往中國大陸與香港。

兩岸因地理區位關係同樣含括熱帶，因此有種、吃檳榔的習慣，當前也都遇到監管難題，這部分兩岸政策也許可以互相參考，或許在雙方社會與民間的努力下，儘管政治上缺乏交流，但還是能在共同參照下找出一條跟檳榔這種作物共處的方式，亦不致使雙方完全喪失互動。