用電擊棒觸踫玩家且伴隨暴力拖拽　上海密室體驗館危險手法惹議

「密室逃脫」遊戲在年輕人圈子中頗受歡迎，然而上海一家以恐怖主題為主的店，卻被市民投訴會對玩家施以電擊。該店事後回應查詢時，曾表示電流不會很大，只是讓玩家有「刺激感」。日前，其大門已被貼上封條，告示稱因消防問題停業整改。



被投訴的為藍驚靈密室體驗館靜安店，其以「黑追電」，即全黑、追逐、電棒作為特點，在玩家中評分不俗。不過據市民張小姐表示，她和友人在8月初於該店玩一個名叫《村落》的主題時，商家為了烘托恐怖氣氛，讓突然出現的NPC（非玩家角色）手持電擊棒嚇人，「配著聲光電的音效環境，氣氛確實很恐怖」。

藍驚靈密室體驗館靜安店以「黑追電」為特點。（澎湃新聞）

期間，跑在最後面的一個男生被電擊棒電到，據指當時電量不小，被電後會感覺發麻。張女續指，該店偏好以男性玩家為目標，還會伴有暴力拖拽等行為，認為萬一控制不好，會很容易造成受傷。

在「大眾點評」上，許多曾去過該店體驗的玩家亦都留言稱有被電擊的經歷。其中一名網民稱，館內有暴力追逐，嚇得他全程亂叫，不敢做單線任務，要同伴陪同，結果同伴便被電擊到。另一名網民亦稱，當時團隊有個隊友因一直走在隊伍最後而被電了好幾下，最後他更被直接惹毛，對NPC吼說別碰他。

本月7日，該店被發現大門被貼上封條，據澎湃新聞報道，該店因消防安全方面存在問題被要求自行整改，目前處於停業，直至消防部門驗收通過。

該店大門被貼上封條。（澎湃新聞）

對於電擊一事，記者曾以玩家身份諮詢該品牌在滬太支路上的店家，客服人員表示，員工會事先徵詢玩家意見，根據其需求來設定是否在體驗密室過程中使用電擊，若玩家拒絕，他們是可以取消的，至於涉事電擊棒電量也不會調得很大，只是讓玩家有「刺激感」。

不過有玩家則透露，並非所有密室都根據玩家接受程度來安排電擊體驗，有些不講原則的工作人員甚至會刻意且不受控制地電人，一些密室還推出所謂的「地獄模式」，除強制電人亦可能會伴隨暴力拖拽。另外，在一些密室的網上評價頁面，有玩家反映自己已事先申明拒絕被NPC電擊或者有肢體接觸，可最終仍然被電出血痂和瘀青。

報道指，為製造恐怖氣氛，密室中用電擊棒是普遍的現象。據主題密室「白馬會鎖」工作人員透露，店內所用的電棒型號為X8、X10，即使碰到玩家也不會造成身體傷害。不過有網店老闆介紹指，電量最小的電擊棒約在60萬伏特，5秒即可令人麻痺乏力，至於X8、X10則分別可達400萬伏特及800萬伏特，強如成年男子也可被擊倒。有業界人士表示，現時電擊器不屬於管制物品，法律上也無明確規定對其持有、使用加以規範，故屬於監管空白。