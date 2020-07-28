廣西12歲男童玩密室逃脫驚嚇過度　臉色蒼白昏厥被送院治療

廣西一名12歲男童響響近日與同學相約玩密室逃脫，一進場他就感到遊戲非常恐怖，但擔心同學取笑而堅持玩了3個小時，至遊戲結束時他已全身無力、臉色發白，被路過的的士司機救起。 家人隨後帶響響就醫，路上響響還一度昏厥，醫生檢查後稱，響響的情況屬於驚嚇過度，需入院治療4日。

不少密室逃脫都將逼真、恐怖作為賣點。（南國早報）

7月17日下午，的士司機李猛其在路上發現，臉色蒼白的響響躺在路邊石凳上，便下車查看。響響稱，他剛和同學玩了密室逃脫的遊戲，由於遊戲內容過於恐怖，他非常害怕，全身沒有力氣。李猛其將響響扶上的士，表示要送他回家。約20分鐘後，他將響響送到家門口，並叮囑趕緊回家休息，不要隨意跑動。

響響的母親王女士得知兒子情況後趕回家，發現響響正躺在床上休息，嘴裏還不停地說着「遊戲太恐怖了」、「以後不敢玩了」，她發覺兒子精神萎靡、有異樣，便同丈夫將兒子送往附近醫院。前往醫院的路上，響響陷入昏迷，幸好她學過一些急救知識，及時將兒子喚醒。

7月22日，響響的媽媽王女士帶他到的士公司，為的士司機李猛其送上一面錦旗。（廣州日報）

經過醫生診斷，確定響響為受驚嚇過度，需要住院4日接受治療。王女士稱，她事後了解到，遊戲剛開始時響響就想退出，但擔心同學取笑便堅持玩下去。該遊戲時長約3小時，遊戲結束時，響響已經被嚇得全身無力、臉色發白。在住院4日接受心理治療後，響響才慢慢走出心理陰影，但只要一聽到鬼神仍會露出懼色。

廣西一律師事務所律師王迎寧表示，如果遊戲本身包含了不合適未成年人接觸的恐怖資訊，商家不可以允許未成年人玩；如果遊戲尚未達到禁止未成年人接觸的地步，但又有一定的感官刺激，未成年人則應在家長陪同下進行遊戲。商家除設立告示提醒之外，也應對遊戲者進行年齡查驗審核，否則，若孩童受驚嚇並產生後遺症，家長有權向商家追責。

（廣州日報）