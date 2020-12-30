台性侵犯為避入獄建密室謊報失蹤　再囚禁14歲少女落藥拍不雅照

曾下藥性侵2少女遭重判10年的男子羅育祥，疑為逃避入獄，在新竹住宅闢建夾層密室、謊報自己失蹤，今年8月底涉略誘高雄14歲少女拘禁在內長達66小時。檢警查出，羅疑下藥迷昏少女，還拍下不雅照，高雄地檢署今依加重略誘罪、兒少性剝削條例等罪嫌起訴；雄院預計下午開庭裁定是否續押他。

檢方痛批，31歲羅育祥2018年間犯下兩起下藥強制性交案件，仍不思悔悟，又以相似手法犯本案，且計畫、手段更精進狡猾，惡性重大；另因他也承認對少女有特殊偏好，無法自我克制，檢方認定「觀念嚴重偏差，心理已達病態，人格極度異常，屬再犯高風險」，由於前案判10年徒刑，建請法院此案從重判11年。

雄檢表示，此案屬重大矚目案件，案件既已偵查終結，有對外說明的義務，但需考量被害人名譽、隱私等權益保護，又得兼顧民眾知的權利、社會教化及警惕等因素，僅適度說明案情，犯罪事實則不宜描述過度詳盡；偵辦期間也由社政單位提供相關協助。

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檢方偵查後，也認定羅妻葉女、盧姓司機及豪宅王姓管理員，都協助掩飾羅，痛批不思少女安危，未配合警方甚至誤導查緝方向，延誤救援時間，依使犯人隱避之罪嫌等起訴，請法院從重量刑。

羅育祥等4嫌今年9月初分別遭收押禁見，但10月底羅妻、王姓男子獲交保；今天全案起訴移審羅育祥、盧姓司機。

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