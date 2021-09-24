珠海航展｜新型反應裝甲搶眼　國產VT4主戰坦克改進型亮相

中國最新一屆珠海航展即將於下周二（28日）開幕，其中，國產的VT4外貿主戰坦克的最新一代改進型將參加此次航展。



VT-4主戰坦克改進型出現在即將開幕的第十三屆珠海航展的車輛動態演示區內，未來航展開幕後，其將於該區域內為進行機動性能演示。

VT-4主戰坦克改進型也被稱之為VT4P主戰坦克，是應此前巴基斯坦方面需求，於以往VT4主戰坦克基礎上，研發的全新一代中國國產外貿主戰坦克。目前，已成功批量交付給巴基斯坦陸軍進行使用。

相比於此前的VT4主戰坦克，VT4P主戰坦克在火力系統和車輛操縱方式，以及數字化訊息化能力的改變並不大，基本維持了和此前VT4主戰坦克一樣的水平，比如使用一樣的125毫米高膛壓滑膛炮和盤式轉彈機，同樣採用多功能方向盤轉向操縱系統和手自一體變速箱等。

但在防護能力和機動能力上，VT4P主戰坦克相比過去的VT4主戰坦克卻有很大的進步，其不僅炮塔正面裝甲外形得到了優化，且車首部分安裝的部分爆炸式反應裝甲也由過去VT4主戰坦克的「雙防」的FY-2爆炸式反應裝甲換成了「三防」的FY-4爆炸式反應裝甲。

同時，炮塔頂部還額外配備了FY-4爆炸式反應裝甲，因此，如此一來的VT4P主戰坦克也就擁有了更好的防彈能力。進而，也就讓它的戰場生存能力提升了不少。

其次，VT4P主戰坦克據稱還採用了1,500馬力的柴油發動機，由此，對比起此前採用1,200馬力的VT4主戰坦克，其機動能力也相應得到了增強。

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此外，此次航展中國將展出其他多款外貿型武器。本月13日，「智慧航展APP」披露的訊息顯示，中國將展出的武器裝備包括FB-10A防空導彈武器系統、LY-70防空導彈武器系統、TL-4圖像制導導彈、TL-3空地導彈、「袖針」微型導彈武器系統、無人防空作戰系統、FB-6C防空導彈武器系統、CoBTec PSQ20C頭戴融合圖像熱成像儀、PVS31C雙目雙筒軍用微光夜視鏡、JK-1制導武器、86式手榴彈、TS-01輕型多用途導彈武器系統、WS-35制導火箭彈、WS-33多管制導火箭武器系統、WS-43巡飛攻擊武器系統、WS-3A制導多管火箭武器系統、WS-600L多用途武器系統、LG-5A火力打擊控制系統等。