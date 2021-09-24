中國創新力全球排「九連升」　6G專利申請佔逾4成遙遙領先

世界知識產權組織（WIPO）9月20日發布的《2021年全球創新指數》顯示，中國排名從2020年的第14位上升至第12位。對此，中方回應稱充分印證科技創新取得的成效。

在9月23日的外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應記者相關問詢時做出上述表態。自2013年以來，中國在全球創新指數排名表上已連續9年上升，今年較2020年上升2位。尤其在一些重要工業領域，中國表現出強勁的創新力度。



趙立堅表示，根據上述報告，中國在專利申請、商標申請、工業設計、高新技術出口、創意產品出口和國內市場規模等9項指標中排名第一。這充分印證了中國在科技創新和知識產權保護領域取得的卓越成效。

趙立堅稱，近年來，中國政府堅持把科技創新擺在國家發展全局的核心位置，大力實施創新驅動發展戰略和知識產權戰略，不斷加大科技創新和知識產權保護力度，全社會的創新能力和知識產權保護意識得到明顯提升。

他還透露，就在此前一天，中共中央、中國國務院印發了《知識產權強國建設綱要（2021-2035年）》，明確提出加快推進知識產權改革發展，全面提升中國知識產權實力。以國際視野謀劃和推動知識產權改革發展，推動構建開放包容、平衡普惠的知識產權國際規則，讓創新、創造更多惠及各國人民。

9月17日，2021世界計算大會在長沙開幕，觀眾在長沙國際會議中心圍觀展示的機器狗、機器牛。（新華社）

據悉，世界知識產權組織的《2021年全球創新指數報告》依照創新投入，科技產出、研發支出、知識產權申請和風險資本交易等指標對全球132個國家進行了評估。《報告》顯示，瑞士連續第11年位居榜首，瑞典、美國、英國、韓國、荷蘭、芬蘭、新加坡、丹麥和德國分列第2位至第10位。法國、中國、日本、中國香港、以色列、加拿大、冰島、奧地利、愛爾蘭和挪威分列第11位至第20位。

《報告》稱，在新冠肺炎（COVID-19）疫情造成巨大影響的情況下，許多國家和地區政府及企業2020年仍加大了創新投入。從行業來看，軟件和電子行業以及製藥業的研發支出大幅增加，但受到疫情嚴重打擊的運輸和旅遊行業的研發支出則在下降。

世界知識產權組織早些時候曾報告2020年專利申請數量創下「歷史新高」。《報告》稱，這一紀錄由「醫療技術、製藥和生物技術」領域的創新推動。在「研發密集型企業 」中，約有60%的企業報告去年支出增長。

在《報告》中，中國是前30位中唯一的中等收入經濟體。值得一提的是，據東京調研公司Cyber Creative Institute近日發布的分析，在6G專利申請數量方面，中國遙遙領先，佔比超過40%。

中國的有關專利申請大多與移動基礎設施技術有關，許多由華為申請，其他大型專利持有者還包括中國國家電網和中國航天科技集團等。6G預計將從2030年起投入商業使用。東京調研公司認為，申請很多專利的國家在未來行業標準的制定上將擁有更多話語權。