TIFA會議前夕外界關注美台是否以疫苗換晶片　白宮：不該這樣揣測

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-30 10:02

第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，預計台灣時間周三（30日）早上舉行。針對外界關注美國是否以疫苗換取台灣半導體作為交換條件，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）予以否認，並指不該有這樣的揣測。

據中央社報道，會議預計由行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表楊珍妮率各部會與談，美國貿易代表署（USTR）將由助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各單位與談。對於今次視訊會議，OTN表示雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話，另也料會納入環保及勞工權利議題。

美國早前宣布捐贈250萬劑莫德納疫苗予台灣，該批疫苗已於台灣時間周日（20日）抵達台北。美國時間周二（29日），在空軍一號上，當被問及是否有跡象顯示美國決定向台灣提供疫苗，某程度上是要作為交換條件，從台灣獲取半導體時，普薩基表示不該有這樣的揣測，並指台灣無法取得疫苗是一個因素。

而在早前，普薩基亦在媒體簡報會就TIFA表示，美台貿易投資關係十分重要，美方會持續強化與台方的經貿關係，並形容這就是為什麼美方期待TIFA會議的到來。普薩基又批評中國大陸加大恫嚇力道損害台灣民主，美方會持續表達強烈關切，同時亦會繼續關切中共威嚇區內其他成員的行徑。