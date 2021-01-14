丈夫孩子獲豁免抵加拿大　孟晚舟與家人在温哥華團聚

華為高管孟晚舟引渡案繼續處理。孟晚舟日前與家人團聚，她的丈夫劉曉棕與兩個孩子已獲得豁免權，並於2020年10月和12月先後抵達渥太華。

據法新社報道， 一名官員1月13日證實，加拿大給予孟晚舟的丈夫和兩個孩子旅行豁免權，讓他們在温哥華與孟晚舟相聚。

2020年12月9日，孟晚舟和丈夫劉曉棕前往加拿大卑詩省最高法院。（AP）

報道指，為減緩新冠肺炎病毒的傳播，2020年3月大部分前往加拿大的非必要旅行被停止，但渥太華近日開始允許特例入境，包括為了家人團聚等理由。

據加拿大外交人員透露，劉曉棕與兩個孩子已獲得豁免權，並於2020年10月和12月先後抵達渥太華。

1月12日，孟晚舟在加拿大温哥華的卑詩高等法院申請放寬其保釋條件，其丈夫劉曉棕出庭，稱孟晚舟有高血壓，過去也曾因甲狀腺癌動過手術，可能增加感染新冠肺炎的風險。但此說法遭檢方駁斥，指孟晚舟過去多次集體出遊，2020年聖誕節還到餐廳和14人聚餐。

孟晚舟多次出庭↓↓↓

1月13日，負責孟晚舟寓所保安工作的負責人梅納德（Doug Maynard）在卑詩最高法院作證時提到，2020年6月至7月期間，孟晚舟曾收到5封至6封恐嚇信。

梅納德說，信件是通過郵寄寄送，從外觀可清楚辨別，有時甚至還在信封裏發現子彈。目前尚未揭露寄送者的可能動機和身份。