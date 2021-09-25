孟晚舟回國｜環時評論指不認罪是正義底線　烏合麒麟發新作惹關注

當地時間9月24日，華為副董事長孟晚舟與檢方達成協議，結束了在溫哥華近三年的軟禁生活，重獲自由，並乘坐國航包機啟程返回中國。

《環球時報》對此發表評論文章指，孟晚舟不認罪，華為公司不接受巨額罰款或賠償，這是正義的底線。此外，被稱為「中國戰狼畫師」的烏合麒麟再發新作《歸舟》，歡迎孟晚舟回家。



《環球時報》指，孟晚舟不認罪，華為公司不接受巨額罰款或賠償，這是正義的底線。（AP）

《環球時報》指，孟晚舟在獲釋前幾個小時的視頻聽證會上向美國紐約法院只承認了有關這個案件的「事實陳述」，但表示「不認罪」，從而維護了自己和華為公司的尊嚴。由於這一歷時1000多天的案件轟動全球，這一結果也有效維護了中國的國家尊嚴。

《環球時報》稱，美加不能如此野蠻地對中國商務人士實施政治迫害，這就是整個中國的明確態度。「我們的這一意志有強大力量做後盾，它的堅持力綿延不絕。我們相信，在美加的孟晚舟案總結中，這一點一定會占據突出位置。」

《環球時報》表示，抓捕孟晚舟打破了國際秩序中一些基本的東西，刺激了大國博弈的行動層面，其造成的破壞是深遠的。希望在孟晚舟案告一段落的時候華盛頓能夠有所反思：他們因此嚇倒、擊垮華為了嗎？他們恐嚇住中國了嗎？都沒有。此案的唯一效果是讓世界看到了美國為達政治目的無所不用其極的兇狠，以及他們對規則的無視。此案將是美國永恒的污點。

《環球時報》最後指，是中國國家力量塑造了這個最終結果。國家強大會招來更多麻煩，但也只有國家強大才能夠讓我們有尊嚴地應對那些麻煩。每遇挑戰，我們既不用「豁出去」以卵擊石，也不用為了「活下去」茍且偷生。

另外，「中國戰狼畫師」烏合麒麟周六（25日）下午在微博發布名為《歸舟》的新作，並表示「歡迎回家」。畫作中，一隻長相醜陋、頂著「美元燈」、外皮與美國國旗圖案類似的深海燈籠魚，濺起與加拿大國旗圖案一樣的楓葉狀水花，似乎要咬到身著黃裙的「孟晚舟」，但「孟晚舟」被一架紅色的標記著金色星星、印有「中國救援」的直升飛機拯救出來。畫作亦再次憑藉犀利的畫風與細節，詮釋了本次孟晚舟引渡案歸國中的各個角色。