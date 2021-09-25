孟晚舟回國｜家庭背景回顧：姓孟不姓任有原因　至今共有兩段婚姻

當地時間周五（24日），華為副董事長孟晚舟終於結束在加拿大溫哥華近三年的軟禁生活，目前正乘搭中國國航的包機返回中國。

回顧孟晚舟事件，其中一個焦點是在一次法院保釋聽證會時，庭上披露孟晚舟的家庭狀況，當時稱她與丈夫劉曉棕（Xiaozong Liu）及一名10歲大的女兒同住。此外，孟晚舟此前曾與前夫育有3名兒子，年齡介乎14至20歲。



辯方在庭上出示照片，指孟晚舟全家都在溫哥華的生活，是證明她不會潛逃的理據之一。辯方稱，孟晚舟和丈夫劉曉棕（Xiaozong Liu）曾在溫哥華登巴（Dunbar）附近的第28大道4005號購買一幢房子，在2016年時再購買第二幢住宅，地址是1603 Matthews Ave。辯方還提到，孟晚舟與丈夫及10歲大的女兒同住，而她的前一次婚姻則共生下3個兒子。據介紹，其中一名兒子是在美國波士頓求學。

對於劉曉棕的情況，內地傳媒報道，劉曉棕曾經以晴福投資董事長身份參加一個經濟論壇時，他有提過自己是在1996年大學畢業後加入華為，並於2006年離開華為創業。孟晚舟與劉曉棕亦曾經在2016年11月8日到重慶參加德普外國語學校校慶一周年典禮。德普教育成立於2013年，註冊資金1.86億元人民幣。當地官員證實該校就是由孟晚舟與劉曉棕投資設立，後者是學校股東之一。

至於孟晚舟的前夫則仍然身份不明，而孟晚舟曾經在2013年時否認華為董事、戰略MKT總裁徐文偉是她的丈夫。

孟晚舟作為華為創始人任正非的大女兒，卻不隨父姓，與任正非的婚姻史有關。任正非有過三任妻子，共育有兩女一子。孟晚舟與二弟任平同為生母孟軍所養育，同在華為任職。目前已進軍內娛樂圈的「華為小公主」姚安娜，母親是任正非的第二任妻子姚玲。任正非現任妻子名叫蘇薇，80後，兩人尚無子女。孟晚舟曾經在內地傳媒的專訪中，透露姓氏她在16歲時要求改的。