廣東限電｜官方證實啟動預案　因高溫乾旱及「金九銀十」訂單高峰

內地網上流傳消息，指廣東多地正實施「限電」措施。

廣東省發改委周六（25日）在微信公眾號發文證實，全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」，甚至「開二停五」錯峰用電。

發改委亦承認，「限電」對企業正常生產經營活動帶來一定影響，但在各方努力下，電力供應緊張局面預計將逐步得到緩解。



廣東發改委指，自9月上旬以來，在副熱帶高壓、「康森」、「燦都」雙颱風影響下，廣東省持續高溫乾旱，全省平均最高氣溫達34.4℃，比常年同期偏高2.2℃。「燒烤」模式下，廣東省用電需求不斷攀升，截至9月23日，全省統調最高負荷需求達1.41億千瓦，比去年最高負荷增長11%，負荷已七創歷史新高。

廣東發改委並稱，今年以來，廣東省統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，省內電力需求保持高速增長。目前正是「金九銀十」訂單高峰期，尤其是二產、三產用電需求持續旺盛。1月至8月全省全社會用電量5252.73億千瓦時，同比增長17.33%，其中二產、三產用電量分別增長18.30%和23.13%。從兩年平均增速看，分別增長7.83%和11.08%。此外，受一次能源供應、燃料價格以及機組長期頂峰發電設備存在缺陷等因素影響，省內機組發電能力有限，當前電力供應形勢緊張。

廣東發改委強調，政府高度重視，精心組織並全力采取有效措施，積極應對近期電力供應緊張狀況。具體包括有全力增加電力供給，亦有發揮南方電網資源調配大平台作用，全力統籌協調西電增加供應等。