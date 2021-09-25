孟晚舟回國｜闊別近三年後終返抵中國　孟晚舟機場簡短感言全文

遭軟禁近三年後，華為副董事長孟晚舟終於獲釋，並於周六（25日）晚上飛抵深圳寶安機場。

孟晚舟落機後發表簡短感言，多次表達感謝祖國，期間更一度哽咽。



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孟晚舟機場簡短感言全文：

尊敬的張新副省長、程衛東市長、叢培武大使，各位領導、各位朋友，晚上好。煩勞諸位在機場等候，我終於回家了。

經過1000多天的煎熬，我終於回到了祖國的懷抱。異國他所鄉的漫長等待，充滿了掙扎和煎熬。但當我走下旋梯、雙腳落地的那一刻，家鄉的溫度讓我心潮澎湃、難以言表。祖國，我回來了！

感謝偉大的祖國和人民，感謝黨和政府的關懷，感謝所有關注和關心我的人。作為一名普通的中國公民，遭遇這樣的困境，滯留異國他鄉三年，我無時無刻不感受到黨、祖國，還有人民的關愛與溫暖。習主席關心我們每一位中國公民的安危，同樣也把我們的事情掛在心上，讓我深受感動。我也感謝在這個過程中，所有相關部門對我的鼎力支持和幫助，他們堅定的維護了中國企業和中國公民的正當權益。

孟晚舟在簡短感言中多次表達感謝祖國，期間更一度哽咽。（微博）

回首三年，我更加明白，個人命運、企業命運和國家的命運是十指相連。祖國是我們最堅強的後盾，只有祖國的繁榮昌盛，企業才能穩健發展，人民才能幸福安康。作為一名普通的中國人，我以祖國為傲；作為一名奮鬥的華為人，我以華為為傲。

艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。所有的挫折與困難、感激與感動、堅守與擔當，都將化作我們前進的動力和拼搏的勇氣。我們堅決擁護以習主席為核心的黨中央，忠於自己的國家，熱愛自己的事業。在政府的管理規則下，努力發展好企業，為國家、為社會多多貢獻。

國慶即將來臨，提前祝祖國母親生日快樂！我想說，有五星紅旗的地方，就有信念的燈塔；如果信念有顏色，那一定是中國紅。再次，再次感謝大家。

因為我還要做防疫隔離，所以在此祝願大家國慶快樂，謝謝大家！