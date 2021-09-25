孟晚舟回國｜劉兆佳：美國戰略錯誤　香港反對派勿對西方有憧憬

華為副董事長孟晚舟與美國司法部達成延後起訴協議，其後乘坐飛機離開加拿大前往深圳。



事件在2018年發生，並令中美關係急速惡化。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，今次孟晚舟事件是美國一次戰略錯誤，對香港政界來說，顯示反對派對西方利益不要有任何憧憬。



劉兆佳：美國得益很少 但負面影響很大

孟晚舟與美國司法部達成暫緩起訴協議，隨即在加拿大溫哥華法院獲釋。根據協議，如孟晚舟達成指定條件，美國將於明年12月即孟晚舟被捕4年後撤銷對她的指控。

劉兆佳表示，孟晚舟事件對美國來說是一項戰略錯誤，美國政府從案件的得益很少，但負面影響卻很大。他表示，美國對中國採取的措施，就算包括斷絕科技來往，其實與案件關係不大，而孟晚舟案不單止影響華為，同時亦影響了美國的晶片行業，美國從經濟上並無太大利益。而從政治上，美國雖然要向國內反華人士交代而提出拘捕與起訴，但同時亦激起中國人的反美情緒，亦拖累加拿大公司在華生意，不利美國在華利益，因此可說是好處少、壞處多的事件。

美方雖未軟化 對中方而言是外交勝利

如今孟晚舟案解決，劉兆佳表示並不代表中美關係緩和。他指孟晚舟事件和美軍撤出阿富汗一樣，只是美國將精力重新投放於戰略重心的舉措，並不代表強硬的對華政策失敗，實際上美國仍然與盟友圍堵中國。而對中國或中國人來說，這是中國政府的一次外交勝利，在歐美勢力干涉中國內政方面自然更不會有任何讓步，例如外交部發表「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」，就明顯反映中央的強硬立場。

反對派如參選 可做符合最低標準愛國者

對香港政局而言，劉兆佳認為事件反映反對派不應對西方利益有任何憧憬。劉兆佳說反對派應認清事實，不能憧憬中央對外部勢力有任何退讓。他直言：「叫反對派立即轉身都做唔到嘞」，但如反對派想繼續政治生涯，他認為最終要逐步向愛國者過渡。「可以做符合最低標準愛國者，即是說願意維護國家主權和安全，願意在《憲法》和《基本法》框架內活動，拒絕勾結外國勢力，與反中亂港份子劃清界線，擁護中央『一國兩制』政策。」

劉兆佳說，以後香港政治格局只有愛國者與非愛國者兩大陣營，反對派要參與政治，必須先向中央展示「願意向愛國者轉化」的誠意，亦要在行為上展示決心。

中美衝突不涉在港利益 暫未損害香港經濟

中美衝突不會因孟晚舟事件而降溫，而中美兩地雖然是香港最大的貿易伙伴，會否對香港經濟帶來負面影響？劉兆佳指，近年的中美衝突都是「美方攻、中方守」，檢視美方的措施例如制裁中港官員等，都不涉及香港經濟。「美國在港有很多經濟利益，例如有不少美國投行在香港營業，美國在港亦有很大的貿易逆差。」劉兆佳說，目前的措施來看，暫時不會對香港經濟地位有任何影響，「但如果美方採取不理性的措施，不惜犧牲在港利益，就是另一說法。」