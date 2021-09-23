大灣區｜四城減二手樓轉讓個稅一半　專家：惠及持多套住房家庭

9月以來，同屬大灣區的肇慶、中山、珠海均宣布減低二手住宅轉讓的個人所得稅一半，新稅率為1%。惠州在22日（周三）也發布同樣的政策。



9月22日（周三），國家稅務總局惠州市稅務局發布關於公開徵求《國家稅務總局惠州市稅務局關於調整惠州市個人二手房轉讓個人所得稅、土地增值稅核定徵收率的公告（徵求意見稿）》意見的通知。

公告表示，個人（不包括個體工商戶）轉讓二手住宅的個人所得稅核定徵收率調整為1%，個人（不包括個體工商戶）轉讓二手非住宅的個人所得稅核定徵收率調整為1.5%。公告從2021年11月1日起執行。

9月以來，同屬大灣區的肇慶、中山、珠海均宣布減低二手住宅轉讓的個人所得稅一半，新稅率為1%。惠州在22日也發布同樣的政策。圖為惠州一個有海景的樓盤。（《每日經濟新聞》）

目前惠州銷售不動產個人所得稅核定徵收率為2%。調整後，意味著惠州個人轉讓二手住宅的個人所得稅核定徵收率減半，交易成本進一步降低。以一套總價100萬元（人民幣，下同）的住宅來計算，目前個人所得稅為2萬元，政策調整後減半至1萬元。

9月以來，肇慶、中山、珠海及惠州均下調二手住宅轉讓的個人所得稅至1%。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從調整的原因角度看，各個城市公告中都提及了「深化稅收徵管改革」的內容，所以類似調整的出發點和房地產關係不深，而是和稅務部門的改革有關係。

嚴躍進指，根據今年3月份中央發布的《關於進一步深化稅收徵管改革的意見》，其明確提及降低徵納成本、推進區域間稅務執法標準統一等內容。從二手住宅交易市場看，過去個稅徵收或存在各地標準不一、稅費計算方式過於繁瑣等內容。從廣東市場看，對二手住宅稅費標準進行調整，在某種程度上支持了大灣區的建設，至少在區域內有望得到統一。

嚴躍進續指，此次個稅調整減負更多是惠及多套住房家庭和住房持有時間較短（未滿五年）的家庭，同時稅費調整對於二手住宅的交易也會帶來影響。當前各地二手住宅交易面臨降溫的壓力，二手住宅個稅政策調整，很大程度上降低了交易的成本，有助於二手住宅的流通。