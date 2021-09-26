新冠肺炎｜國產mRNA疫苗 4℃下可長期保存　鼻噴疫苗接種1天後起效

第二屆全球科學與生命健康平行論壇昨日（25日）舉行，中國科學院生物物理所研究員彭華、軍事科學院軍事醫學研究院秦成峰教授、廈門大學夏寧邵教授，分別報告了V-01新冠融合蛋白疫苗、國產新冠mRNA疫苗、噴鼻式新冠疫苗的最新研發進展。



V-01新冠融合蛋白疫苗

彭華介紹，V-01是創新的分子設計，擁有自主知識產權，安全性良好，比國外獲批的核酸蛋白安全性好，免疫效果好，對於長者具有同樣的保護效果，同時初次免疫陽轉率高，持續時間久，滴度高，正在進行海外的三期臨床實驗。

V-01疫苗具有應變各種突變株的保護作用，加強免疫後，保護譜更加廣泛，疫苗的平台技術有利於迅速開發對抗各種突變株的疫苗。另外，V-01疫苗工藝穩定，物料國產率高，可以持續大量供應。

據了解，V-01是一種重組融合蛋白疫苗，以新冠病毒刺突蛋白受體結合域（RBD）為抗原。RBD是病毒與人類細胞表面ACE2受體結合最主要的部分，結合過程讓新冠病毒進入宿主細胞並導致感染。

新冠肺炎｜國藥二代疫苗特效藥亮相 能否對抗Delta變種病毒？

國藥集團中國生物展出4款全球首發的抗新冠變異毒株二代疫苗。（中新社）

mRNA疫苗

國產的mRNA疫苗無論是分子設計、抗原選擇還是遞送系統，都有自己獨有的知識產權。mRNA熱穩定性非常差，而國產mRNA疫苗的熱穩定性顯着區別於國外已經上市的mRNA疫苗，實現疫苗在2℃到4℃下可以長期保存。

秦成峰表示，國內使用的臨床三期疫苗分別測試了目前比較流行的變種病毒，例如Alpha、Beta、Delta的中和抗體水平，可以看到對3種變種病毒都有比較好的中和保護能力，「我們希望中國也有一支，除了滅活疫苗、蛋白疫苗之外，擁有自己研發、設計和生產的mRNA疫苗」。

噴鼻式新冠疫苗

夏寧邵介紹，國產的鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗，單劑接種後24小時即可起效，能滿足快速應急需求，在突發大量病例出現、密接次密接無法快速甄別管控時，可快速增強免疫屏障，提升內地點狀突發疫情快速控制能力，可為大型會議或運動會提供有力保障。在感染後24小時免疫，仍然具有保護效果，應急免疫密接、次密接人員，可保護其中的新近感染者免於重症或死亡。

噴鼻式新冠疫苗已經進行了一、二期臨床和拓展臨床試驗，料於10月展開第三期臨床試驗。夏寧邵稱，數據顯示噴鼻式新冠疫苗接種後6個月可有效保護，對長者也有良好免疫應答，可誘導廣譜免疫力，對主要變種病毒株依然有效。