教育部通知新學期須嚴防疫情　12至17歲學生疫苗兩針接種率達91%

教育部印發通知部署進一步從嚴從緊做好中秋國慶假期和秋季學期疫情防控工作。

教育部透露，目前教育系統內18歲以上師生員工疫苗兩針接種率超過95%，12到17歲學生疫苗兩針接種率達到91%。



通知要求，各地教育部門和學校要加強監督檢查，更加科學、更加精準、更加有效落實各項防控措施，着力強化重點人員摸排監測，嚴格防範疫情輸入校園，健全家校協同防控機制，落實家校協同防疫措施，細化師生及其共同居住人員健康監測，阻斷新冠病毒從家庭、社會向學校傳播風險。

通知要求，各地教育部門和學校要從嚴落實校園疫情防控措施，認真落實開學後師生健康監測，嚴控大型室內聚集活動，加強校園衛生整治和重點場所環境消殺。在「依法依規、知情、同意、自願」前提下，配合有關部門做好符合條件的師生新冠病毒疫苗接種工作。

通知強調，各地教育部門和學校要持續完善應急處置機制，按照屬地管理原則，爭取當地黨委和政府統籌支持，完善突發疫情應急處置預案，健全響應快速、流程完整、保障有力的平急一體化突發疫情現場應急指揮機制。要與衛生健康、疾控等部門和醫療機構協同開展多場景、實操性應急演練，增強及時啟動預案、果斷處置突發疫情能力。同時，要認真做好中秋國慶假期疫情防控和留校師生服務保障工作，加強假期值班值守，確保疫情防控領導體制、指揮體系和應急機制正常運行。明確離校返校疫情防控要求。