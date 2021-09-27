教育雙減｜英語機構老闆留800萬債務潛逃　曾寫信承諾用餘生還債

受到「教育雙減」政策影響，內地校外培訓機構受到劇烈影響。9月初傳出西南地區知名英語培訓機構「愛貝斯」總裁捲款2億人民幣（下同）潛逃，內地27年知名老牌教育集團「巨人教育」也宣布倒下。



9月23日，南京「昂立英語」老闆周國強在微信公眾號發文提到，目前已經負債825萬元，正式宣告公司破產。他在信中強調，針對所有家長的欠款，會用餘生工作賺錢來還。拖欠老師的工資，同樣會在未來的一兩年內，努力賺錢還清。《澎湃新聞》24日報道，老闆已經潛逃，員工和家長已經報警維權。



據了解，9月23日，南京昂立英語起航實際控股人、昂立教育南京小區培訓學校負責人周國強在微信公眾號平台發佈《致家長、員工、投資人的一封信》，正式宣告南京「昂立英語」公司破產。

周國強在信中提到，2014年先後融資總額達到了500萬元之多，目前全部虧空殆盡。「包括天使股東投資款，我已經額外舉債825萬元，已經達到了我能借款的極限了，目前實在是沒有能力再繼續經營下去。」

他在信中提到，針對所有家長的欠款已無法退款，會用餘生工作賺錢來還。而對於拖欠的老師的工資，同樣會在未來的一兩年內，努力賺錢還清，他也懇請周邊的校外培訓機構接收學生，他並提到「課時費願意力所能及的承擔」。他在信中承諾，「這一生，我不會有晚年，我願意搬磚到死，也要償還天使股東因為對我的信任借給我的款項。」該篇文章共獲得超過10萬的瀏覽量。

華爾街英語停業且欠費12億，門店大門緊鎖。（新京報）

9月24日《澎湃新聞》探訪「昂立英語」在南京的兩個校區，發現大門深鎖。記者聯繫上昂立英語的老師，他提到「辦不下去。因為老闆走了」，老師們和家長都到派出所報案，老師們在勞動仲裁，家長則希望能維權。該名教師稱之前老闆沒有潛逃徵兆也沒有少過工資，所以很信任老闆，他也透露家長約有400多人左右。

此外，由於「昂立英語」與上海知名教育培訓機構「昂立教育」名字相似，9月24日，上海昂立教育科技集團有限公司在其官方微信公眾號發佈了澄清公告，提到「昂立英語」微信公眾號非公司官方微信公眾號，未獲得公司的授權；公司旗下品牌「昂立外語」的官方公眾號為「昂立外語」。

上海昂立教育科技集團表示，「昂立英語」微信公眾號所有人南京昂立啟航課外教育培訓中心有限公司的股東為兩名自然人，非其公司員工、前員工，「歷史上系其公司在南京地區的合作方，因經營不達預期，經營理念分歧等原因，該合作關係在2020年9月已告終止，無任何股權關係。」上海昂立強調，公司目前經營情況正常，相關課程均按照國家和地方要求有序進行，對於冒用其公司名義，將依法追究相關人員的法律責任。

由於受到雙減政策的影響，內地許多校外培訓機構倒閉並且無法退款給家長，更無法支付薪資給員工。而日前，「教育雙減」相關措施陸續提出，針對校外培訓機構，北京市亦提出「鼓勵實施先培訓後付費」的收費模式。