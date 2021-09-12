教育雙減｜北京首批校外培訓機構「白名單」共152家　新東方入列

內地「教育雙減」政策發布後，學科類校外培訓機構大受打擊。除老牌大型教育集團巨人教育宣布倒閉、連鎖培訓機構「華爾街英語」亦傳出將破產，先前教育集團愛貝斯總裁更捲款2億人民幣跑路。

與此同時，針對學科類校外培訓機構的收費、教材以及審核等方式都有新的規定。9月11日，北京市教育委員會官方微博公佈義務教育階段學科類校外培訓機構「白名單」，新東方、學而思、學大教育等內地知名教育機構入列，首批名單共有152家教育機構。



新東方因為教育雙減政策而受到影響。（資料圖片）

今年9月是「教育雙減」落地的第一個學期，此前陸續有《通知》出台，包括要求義務教育階段線上和線下學科類校外培訓收費屬於非營利性機構收費，實行政府指導價管理，針對教材則要求不得進度超前，列出教材內容的負面清單。

9月7日，教育部連同民政部、市場監管總局三部門印發通知，在2021年底前完成面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構統一登記為非營利性機構的行政審批及法人登記工作，強調培訓機構在完成非營利性機構登記前，應暫停招生及收費行為。

北京市教育委員會指出，自2021年8月以來，各區陸續公佈義務教育階段學科類校外培訓機構「白名單」，即在辦學資質、辦學行為、資金監管、疫情防控等方面，符合規範要求的非營利性學科類校外培訓機構名單。此次是北京市教委首次公布，共有152家機構，包括新東方、學大教育等知名教育機構都入列。

內地政府要求義務階段學科類教育培訓機構年底前一律要完成非營利機構登記。（南方都市報）

北京市教委提到，將定期歸集並向社會公佈各區學科類校外培訓機構「白名單」。此次公示內容包括培訓機構名稱、辦學許可證號、統一社會信用代碼、辦學位址、監管銀行和監管帳戶等各類資訊。



北京市教委：建議選擇先培訓後收費的機構

針對收費部分，北京市教委提到，學科類校外培訓機構收費標準應對外公示，按照《北京市學科類校外培訓機構預收費管理辦法（試行）》規定，一次性收費不超過三個月或60課時，按週期收費和按課時收費同時進行的，則選擇收費時段較短的方式，並建議家長優先選擇「先培訓後收費」的機構。

北京市教委提到，學科類校外培訓機構辦學承諾書應在辦學場所顯著位置張貼，對教師任職資格資訊、不超綱超前培訓、培訓時間不得與中小學校教學時間相衝突，線下培訓結束時間不晚於20時30分，不留作業、納入資金監管等進行公開承諾。



《北京青年報》則在《「雙減」是漸進式改革也是持久戰》一文中提到，建立學科類校外培訓機構「白名單」，是「雙減」工作組合拳之一，北京正在進行一場「雙減」落地的漸進式全面改革。文中提到，建立「白名單」將有效祛除資本炒作虛火，有效遏制校外培訓體系無序發展，有力堵住「校內減負、校外增負」的口子。

但也有內地網民對「白名單」制度質疑，並提到如新東方和學而思這類大型教育機構都在名單內，小型教育機構反而會更受到影響，擔憂會不會造成壟斷，對校外培訓機構入選「白名單」標準以及後續政策有所疑問。