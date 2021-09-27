張家口發樓價「限跌令」　專家分析：缺優質產業難吸附外來人口

今年以來，部分三四線城市發布「限跌令」以阻止房企以低價賣樓。最新發布「限跌令」的城市為河北張家口，近日該市發通知，要求「新取得預售許可證的項目不得低於備案價格85%進行銷售」。

有專家指，冬奧等因素雖然一度拉高張家口的樓價，但當地缺少核心的優質主導產業，對於外來人口的吸附能力不強，無法持續推動樓市。



內媒財聯社26日報道指，近來張家口部分項目售價與前期開盤價相比，出現幅度不小的下調。7月份榮盛城的開盤價格由原先的6000元-7000元（人民幣，下同）/平方米，降至約4000元/平方米，並且贈送車位。此外，根據吉屋網信息，碧桂園森林海項目均價在9月也由6500元/平方米降為5600元/平方米。

此外，張家口的二手住宅價格也一直下跌。根據安居客線上的二手住宅掛牌數據，張家口9月二手住宅均價7851元/平方米，相比去年同期下跌10.21%。

最新發布「限跌令」的城市為河北張家口，近日該市發通知，要求「新取得預售許可證的項目不得低於備案價格85%進行銷售」。（《張家口日報》）

58安居客房產研究院分院院長張波表示，從張家口的樓價表現來看，三年前其二手住宅掛牌價就出現不斷下滑的態勢，因此張家口的房地產市場本身處於下行通道中，而非從今年才開始急轉，但這種下滑在今年下半年表現尤為明顯。

合碩機構首席分析師郭毅解釋，張家口的地緣性內生置業需求相對有限，而當地缺少核心的優質主導產業，對於外來人口的吸附能力也不強。他表示：「張家口前期房價從五六千漲到一萬多，核心是冬奧帶來的影響以及京張高鐵的建設，拉動了區域一些投資需求，造成房價短期內出現暴漲」。

郭毅指，冬奧的紅利並未持續太久。2017年之後，環京樓市步入深度調整，多地樓價跌幅過半，張家口亦未能倖免。郭毅又表示，很多環京區域都沒有真正的產業拉動，形不成對區域樓市可持續的推動。