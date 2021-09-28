珠海航展｜可對目標發起電子攻擊　殲-16D將攜電子干擾吊艙亮相

中國新一屆珠海航展即將於9月28日啟幕，殲-16D電子戰飛機將首次公開亮相，備受關注。



據美國《軍事觀察》雜誌9月24日報道，2021年9月，中國最新的噴氣式殲-16D電子戰飛機首次公開亮相，此次公開亮相證明該型飛機已在解放軍空軍正式服役。殲-16D電子戰飛機是基於殲-16重型戰鬥機開發的，據稱，該型戰機已於2013年至2015年間開始服役。

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該美媒指，2015年12月，殲-16D電子戰飛機首次被發現攜帶有新型電子干擾吊艙，分別掛載於機翼和機身下，在不同雷達頻率下工作，並能對目標發起多頻段電子攻擊。這些電子設備可以解析雷達頻率，並對雷達進行定位，以便通過機身內置的共形電子戰陣列和補充天線開展更有效的干擾和反輻射攻擊。

殲-16D電子戰飛機預計將配備多達6枚反輻射導彈，設計用於瞄準敵方雷達。此外，殲-16D電子戰飛機也配備了基於霹靂-12空對空導彈而發展的LD-10反輻射導彈。鷹擊-91反輻射導彈被認為是中國空軍使用最廣泛的反輻射導彈，預計配備鷹擊-91反輻射導彈的飛機將定期與殲-16D電子戰飛機配對執行電子攻擊任務。

另據美國防務新聞網站報道稱，珠海航展靜態展示區內的殲-16D電子戰飛機發動機進氣口側面印有數字0109，這表明它是第一批生產的第九架電子戰機。它的尾翼上沒有數字，但帶有低可視度的解放軍空軍標記，這使得無法確定其被分配到哪個作戰單位。