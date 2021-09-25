珠海航展｜空軍航展陣容公佈　無偵-7、殲-16D將首次展示

新一屆珠海航展即將於下周二（28日）開幕，周五（24日）上午，空軍公佈參展陣容，當中無偵-7、殲-16D將首次展示。



據央視軍事微信公號消息，中國空軍的參展裝備已經陸續抵達廣東珠海，在本屆航展上，國產新一代隱身戰鬥機殲-20，將與運-20齊聚珠海。近年來，殲-20從研發、試訓到列裝作戰部隊形成戰鬥力，再到實戰實訓、展翅海空，見證了中國航空工業和空軍戰鬥力的飛速發展。

同時，無偵-7及殲-16D將首次展示，其中無偵-7無人機主要負責邊境偵察、領海巡邏等，是中國自行研製生產的高空無人偵察機。以殲-16為平台自主研製的新型電子戰飛機殲-16D，則具備「偵、攻、防」於一體的綜合作戰能力。空軍新聞發言人申進科大校介紹稱，殲-16D飛機投入實戰化訓練，進一步提高空軍電子進攻能力，支撐空軍作戰範圍拓展和空軍戰略轉型建設。

此外，飛行表演隊「八一」和「紅鷹」將在藍天共舞，教-10飛機亦將進行飛行展示，該機首次亮相於2019年國慶閱兵中，是中國自主研製的新一代高級教練機，對提升飛行員技戰術能力，縮小航校與部隊的代差，提高飛行戰鬥人才培養的質量和效益具重大意義。

另一方面，中國航天科技集團有限公司下周三（29日）將攜「飛鴻」系列產品亮相珠海航展，首次向社會發布該無人機品牌，屆時亮相的包括FH-901巡飛蜂群系統，FH-902單兵固定翼無人機系統，FH-91偵察無人機系統，FH-96長航時無人機系統，FH-92A察打一體無人機系統，FH-95中遠程多用途無人機系統等。新一代高速隱身多用途無人機系統亦將作為年度亮點產品首次亮相。