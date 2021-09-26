內地科普雜誌模擬解放軍攻台：003航母可突破第二島鏈限制

中國大陸科普雜誌《艦船知識》的最新文章模擬解放軍攻台，並指出解放軍新一代航母003航母可突破第二島鏈，解除攻台限制。



9月26日，在中國艦船領域最具權威、發行量最大的科普雜誌《艦船知識》模擬解放軍攻台的情景，稱解放軍攻擊能力受第二島鏈限制，將導致與美國的曠日持久的戰爭，而大陸下一艘配備電磁彈射器的航母或將扭轉戰略局面。

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《艦船知識》文章分析指，雖然解放軍的的攻擊範圍已擴展到第二島鏈，但對關島的攻擊並不明智，因為這將不可避免地導致中美之間的長期衝突。相比之下，美國可以迅速部署軍事資源，包括B-1B和B-52重型戰略轟炸機。

但如果解放軍的下一艘配備電磁彈射器和隱形戰機的航母能夠接近夏威夷，情況就會逆轉，「到時候，台灣問題和西太平洋的未來，都與美國無關。」

雖然文章稱目前解放軍攻台存在侷限，但文章提出另一種可能的情況，首先是發射東風-16彈道導彈和東風-10A對地攻擊巡航導彈，以癱瘓島上的機場、預警系統和防空導彈基地。

在第一輪導彈襲擊之後，殲-16多用途戰鬥機將摧毀能夠作為軍用飛機跑道的小型機場和高速公路。文章稱，由此產生的空中優勢將最大限度地減少到那個階段將穿越台灣海峽的解放軍士兵的危險。

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同時，中國新一代航母003型航母有最新消息傳出。署名「談笑看世間」的網民近期公布數張日期為2021年9月23日的航拍照片，其中顯示為正在建造中的003型大型航母。

相較此前8月30日披露的照片，此次003型航母最大的變化在於前甲板的第二部電磁彈射器出現工棚，表明其在彈射槽中安裝用於電磁彈射器的精密裝置。

而同期，航母甲板中部的兩個開口仍然存在，暗示航母動力系統的安裝尚未完成。

而中國大陸為003型航母配套的多種設備已經開始測試或建造，如殲-15彈射型艦載機、空警-600艦載固定翼預警機、直-20海軍型運輸機等。此外，中國可能在FC-31基礎上研製新一代隱形艦載機。