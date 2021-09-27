互聯網大會｜指「中國宏觀經濟穩定」　劉鶴再提支持民營經濟發展

9月26日「2021年世界互聯網大會烏鎮峰會」在浙江烏鎮開幕，國務院副總理劉鶴以視訊方式出席，他指出「科技向善是人類命運共同體的內在要求」。他提到，世界各國要共同維護基礎設施的安全可靠，堅持科技倫理，打擊網絡不法行為，保護公平競爭和推動創新，合理界定數位產權，克服「鮑莫爾病」和「數字鴻溝」，實現包容性增長。



此外，日前針對互聯網領域的監管成為外界關注的焦點。對此，劉鶴在視訊中提到，中國宏觀經濟總體穩定，有經驗和能力管控風險，發展前景十分光明，將堅持「兩個毫不動搖」，支持民營經濟健康發展，支持企業家創新創業，支援互聯網和數字經濟健康發展。



今年世界互聯網大會主題為「邁向數字文明新時代—攜手構建網絡空間命運共同體」，劉鶴在致詞時提到，「互聯網不斷拓展新邊疆，已經對產業發展、經濟結構、社會生活和國際格局產生深刻影響。」他強調，「科技向善是人類命運共同體的內在要求。」

劉鶴指出，世界各國要共同維護基礎設施的安全可靠，堅持科技倫理，打擊網路不法行為，真正保護公平競爭和推動創新，合理界定數位產權，克服「鮑莫爾病」和「數字鴻溝」，實現包容性增長。

根據北京青年報旗下「微信公眾號@政知見」引述《經濟觀察報》提到，「鮑莫爾病」是指一個國家實現工業化之後，服務業在整個經濟中的比重會隨著經濟發展水準的提高而不斷增加。但服務業又有一個重要的特點，就是它的生產效率提升是相當緩慢。因此當一個國家的服務業比重不斷上升，但與此同時，服務業的生產率又會不斷放緩，經濟的發展遲早會歸於停滯。

該現象最早是著名經濟學家威廉·鮑莫爾首先注意到的，因此也經常被稱為「鮑莫爾病」，而要讓經濟持續保持增長和活力，就必須打破「鮑莫爾病」，讓服務業也能實現生產率的增長，其中一個方案就是「數字化」。

馬斯克（Elon Musk）提到會加大在中國投資和研發力度。（新華社）

互聯網監管 劉鶴強調「支持民營經濟健康發展」

此外，今年內地整治規範互聯網平臺，包括騰訊、美團、阿里等互聯網平臺企業，均接受反壟斷監管機構的立案調查或處罰。引發外界揣測。

對此，在互聯網大會上，劉鶴表示，「中國宏觀經濟總體穩定，有經驗和能力管控風險，發展前景十分光明」，將堅持「兩個毫不動搖」，支持民營經濟健康發展，支持企業家創新創業，支援互聯網和數字經濟健康發展。

9月6日，2021中國國際數字經濟博覽會在石家莊開幕，劉鶴在致辭時也提到，「支持民營經濟發展的方針政策沒有變，現在沒有改變，將來也不會改變！」

此外，「政知見」亦引述中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀說法，「整治規範互聯網平臺的政策是一視同仁的，針對的是違法違規行為，絕不是針對民營企業和外資企業，這一點十分明確。」

2021年的世界互聯網大會，包括小米科技創始人、董事長雷軍，螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟，美團創始人王興，北京字節跳動副總裁、總編輯張輔評，網易CEO丁磊，阿里巴巴集團董事局主席張勇都出席會議，「共同富裕」成為這些高級主管致詞時的重點內容。

例如，張勇提到，平台經濟的最大價值在於成就他人的同時自身也獲得健康成長，只有更普惠、更公平、更規範、更包容，讓更多的人和中小企業參與其中，平台經濟才會真正和持續地發展好。他強調，在商業實踐和技術實踐之外，也會思考如何以平臺的力量、技術的力量為社會發展帶來更多的美好，更多的亮色。

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）亦以視頻方式與會。他提到，中國投入大資源和精力將最新的數字技術應用於各行各業，包括汽車，稱讚中國是「全球數字化的領導者」。他提到，特斯拉已經在中國建立了一個數據中心未來，未來繼續加大在中國的投資和研發力度。