內地限電︱由廣東到青海10多地「各有限法」　東三省居民最受苦？

8月17日，國家發改委在例行發布會上直接點名9個省（區）上半年的能耗強度不降反升，包括青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西以及江蘇。9月16日，《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》（能耗雙控）出爐，政策再加碼，限制高耗能產業煤、電用量。

近期，內地限電波及十多個省份，其中遼寧、吉林和黑龍江等東三省更要「拉閘限電」，嚴重影響當地居民的正常生活。到底限電限產措施還在哪幾個重點省份實施？



廣東各市採取不同的工業限電方案。（中新社）

廣東

廣東電網表示，自9月16日起執行「開二停五」用電方案，每周日、一、二、三和四實施錯峰輪休，錯峰日只保留保安用電負荷，保安負荷在總負荷的15%以下。部分地區通知，輪休要停止生產用電，保留生活、宿舍、飯堂、照明、保安、保溫、應急等用電（不高於容量的20%）。

東莞、中山、佛山、汕頭等均實施不同的限電方案，其中東莞於9月22日至26日，每天全時段停止工業生產負荷用電；佛山工業用戶從9月16日起執行每周「開二停五」的有序用電方案；汕頭工業用戶自9月17日起實施「開二停五」的限電要求。

9月26日，廣東省能源局和廣東電網聯合發布倡議書，要求全省各級黨政機關、事業單位帶頭踐行綠色節能辦公，空調制冷溫度設置不低於26℃，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯；倡議全省工、商業企業積極參與節約用電，支持配合有序用電實施。

浙江

紹興市柯橋區發布限電通知，要求全省立即對高耗能重點用能企業實行用電降負荷，停產至本月底，共涉及柯橋區161間企業，全部印染、化纖行業企業。

據了解，浙江此前印發《浙江省節能降耗和能源資源優化配置「十四五」規劃》，要求加強重點用能地區結構調整，其中紹興、湖州、嘉興、溫州要嚴格控制紡織印染、化纖、塑膠製品等製造業產能。

徐州市提出，全市50間經營面積一萬平方米以上的商場、超市要縮短營業時間。（中新社）

安徽

安徽全省能源保供工作領導小組辦公室發布《關於做好有序用電的緊急通知》，提到近期由於電煤持續緊張，省內機組異常頻繁等因素，全省將出現電力供需缺口，9月22日預計全省最大用電負荷3600萬千瓦，電力供需平衡存在約250萬千萬缺口，供需形勢十分緊張。

為保障全省電網平穩運行和電力可靠供應，經研究，決定於9月22日起啟動全省有序用電方案。

江蘇

9月19日，江蘇省發布《2021年9月19日能耗雙減控制方案》，要求企業按照分級限產。A類不得超過去年同期用電；B類要下降10%；1096間C類企業全部按照「開二停二」的措施限產，分為兩批，輪流生產；143間D類地塊上的企業全部停產；28間印染企業全部按照「開二停二」的措施限產，分為兩批，輪流生產。

徐州市商務局下發《關於迅速開展商場超市能耗雙控工作的通知》，全市50間經營面積一萬平方米以上的商場、超市，在9月16日至30日期間縮短營業時間，包括超市每天推遲半小時開門營業，鼓勵大型商場、超市視客流情況適當提前半小時關門。

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東三省用電高峰「拉閘限電」

國家電網客服工作人員稱，東北地區已經首先對非居民執行有序用電，但是在執行後仍存在電力缺口，目前整個電網有崩潰的危險，才採取了對居民限電的措施。電力供需緊張情況緩解後，會優先恢復居民用電，但目前時間未知。

值得注意的是，東三省是採取對居民限電的措施，其他省份則是工業限電，因此東三省居民的日常生活、交通出行受到極大影響。

以遼寧為例，9月10日至22日共啟動9輪有序用電措施，期間涉及23196戶企業，最大錯避峰243.67萬千瓦，用電影響範圍限制在部分工業企業。9月23日至25日，由於風電驟減等原因，電力供應缺口進一步增加至嚴重級別，遼寧省啟動3輪有序用電措施。

雖然已多次啟動有序用電措施，但電網仍存在供電缺口。為防止全電網崩潰，根據《電網調度管理條例》，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」。據了解，拉閘限電不同於有序用電，是保電網安全的最終手段，用電影響範圍擴大到居民和非實施有序用電措施企業。