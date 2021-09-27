陸「能耗雙控」昆山停電停產　台商：限電緊急力度大盼十月能復工

近期大陸開始致力達成碳減排，不過多省在9月11日遭大陸國家發改委點名，上半年能源消耗總量及強度（即「能耗雙控」）均未達標，各地方政府紛實行限電政策，而產線在大陸的台商也大受影響，擔憂往後衝擊帶來的持續效應。



綜合台媒報道，江蘇台商於9月24日透露，多個地級市傳出直接停電，過往限電前還會行文，本次僅以口頭緊急告知。業者只能採取夜間、「十一」假期上班等生產方式因應。而台商大本營昆山市則在25日就發出通知，要求企業自26日中午起到30日停產。台商表示，只盼10月1日後能如期復工，將損失降到最低。



9月23日，瀋陽限電後紅綠燈停電引發擁堵。（微博@新京報我們視頻）

為達成「能耗雙控」政策要求，大陸多省在中秋節前加碼限電至9月底，已影響台商工廠營運。其實大陸過往也有限電的紀錄，但台商表示，過往限電前，地方政府都會事先行文通知企業，讓業者有時間調配產線作業應變，但這次在中秋節前臨時以「口頭」告知將限電50％，且時間上直接到9月底，官方動作不僅緊急，力度也大。

《聯合報》提到，在台商大本營江蘇省昆山市25日就發出通知，要求企業自26日中午起到30日停產。台商，只盼10月1日後能如期復工，將損失降到最低。

作為台資科技廠重鎮的昆山、蘇州等地也因限電政策，連帶影響蘋果供應鏈、電子代工、光電與電子零組件等四大領域生產與出貨，台企友達、台郡、金像電等指標廠都受波及。業界粗估，這波停工雖僅五天，影響台資科技廠營收至少新台幣百億元起跳。

此外，也有位在長三角台商指出，以前地方政府會聽取企業意見，但這次下達命令的層級高，儘管台商持續大聲反映都沒有效果。且台商也無法預料限電措施是否會延長，目前採取的措施對產能及發貨影響還可承受，如果限電再往後兩周，不只高耗能產業受波及，估計各行各業都會有影響。

港媒「圍城記」紀錄廣東限電實況。（Youtube@圍城記）

台商表示，目前只能將生產活動往後挪至「十一」假期，或錯峰用電、改在晚上生產，不過工資成本也會跟着上漲。在陸台商指出，其實政府不會明確畫一條線告訴你要限（電）到哪裏，但現在企業必須自動自發，有沒有做政府都看得到，若不做，政府就會找上門。

而位於東莞台商指出，9月22日之後，當地政府對一周限電措施提出更高要求，有些地方每周「開一停六」、「開二停五」，且限電措施區分很細，每個村鎮都有不同的要求，也有地方仍是「開五停二」。據稱廣東省有些地方還是有反映空間，會體諒企業來放寬開工的時間。

+ 2

不過，對從事傳產業的台商而言，限電不全然是悲觀訊息。比如台企「台塑集團」最大生產基地在浙江寧波，相較江蘇等限電警示為雙紅燈之地，浙江只是黃燈，所以影響還看不太出來。

台塑主管進一步表示，因大陸能耗雙控，造成當地許多石化產能被迫限電減產，在供給不足的情況下，包括PVC（聚氯乙烯）、鹼、EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、AN（丙烯腈）等大陸石化品報價最近大漲，連帶拉昇國際價格跟着上漲。

停電與限電可能是未來中國大陸經濟的常態。圖為2021年7月22日，鄭州在暴雨過後城市大面積停電，許多沒有停電的商家購買大量電源板，免費給大家提供手機、照明設備充電。（人民視覺）

台塑集團評估，即使寧波廠產能會因為限電受到一些影響，但相較於石化品價格會有擴散效應，隨大陸價格上漲，國際價格也會上漲，台塑在台灣、美國也都有產能，整體營收、獲利反而會受惠。

事實上，中國大陸過往發生過幾次限電事件，2020年12月中下旬，中國大陸有部分地區便有限電措施，但值得注意的是，在中共「能耗雙控」與「減排」的大政策氣氛下，未來限電可能還會再度發生，這同時也是台商要能夠在陸生存下去的考驗，應該做好長期因應準備，除了尋思將生產轉往永續能源外，也要有調控產線的超前部署準備。