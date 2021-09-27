內地限電｜蘋果及特斯拉多家供應商停工　或衝擊全球供應鏈

內地限電停產情況持續升級，《日經亞洲評論》27日（周一）報道指，蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）的幾家關鍵供應商已經宣布其位於內地的廠房停產。這將危及供應鏈的穩定性，尤其此時正要進入包括新款iPhone在內電子產品的旺季需求高峰期。



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報道指，鴻海關係企業乙盛精密工業是蘋果和特斯拉的一家重要構件供應商。該企業於周日（26日）表示，其江蘇昆山廠從周日到周五暫時停產，以配合該市停供工業用電的政策。

蘋果的印刷電路板供應商欣興電子則表示，因蘇州地區周日中午至月底停供工業用電，其蘇州和昆山的子公司配合停工，會協調其他廠區生產，滿足客戶出貨需求。

此外，iPhone的聲學元件供應商康而富控股在蘇州設有廠房，也公告停工5日，將調用庫存以支援客戶需求。

報道又指，英特爾（Intel）、英偉達（Nvidia）和高通（Qualcomm）的數家晶片封測服務供應商也收到通知，要求其位於江蘇省的廠房停工數日。恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）和日月光（ASE Technology Holding）的半導體封裝材料供應商長華科技也公告，由26日晚間到月底停工。

報道指出，全球科技及汽車供應鏈已遭受前所未有的晶片短缺問題影響，中國限電停產或對供應鏈造成另一波衝擊。