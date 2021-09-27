內地限電︱上海將大規模停電七天？官方：正常計劃停電勿過分解讀

近期，內地限電影響十多個省份，遼寧、吉林和黑龍江東三省「拉閘限電」，更影響當民生用電需求。而內地互聯網近日流傳一份《9月27日—10月3日上海計畫停電通知》，該通知書中寫道上海有多個地區將「計劃停電」，涉及工業和民生用電，引發網絡熱議。



對此，國家電網上海公司回應指出，此次網傳的計畫停電資訊均為國家電網上海公司因設備計畫檢修計畫而發的「正常計劃停電公示」，並非限電通知，無須過分解讀。國網上海電力強調，「上海電網供電形勢總體平穩有序，可確保滿足全市生產生活用電需求。」



《9月27日—10月3日上海計畫停電通知》的文章日前在內地互聯網廣傳。根據該通知，上海有多個地區將計劃停電，停電範圍包含商業區和住宅區。由於近日內地多個省份限制工業用電，東三省更因「拉閘限電」影響民生用電，不少網民擔心，此次停電是否與部分城市的拉閘限電類似？

據《上觀新聞》記者詢問國家電網上海公司（以下簡稱「國網上海」），國網上海回應提到，網路傳停電的通知是「正常的計劃停電公示」，無須過分解讀。

國網上海解釋，所謂「計劃停電」是指供電公司因設備計畫檢修、配電網改造、小區表前線改造、新客戶併網、對特定區域在特定時段內實施的停電。此外，根據該「計劃停電公示」內容，大部分涉及居民社區的停電計畫都在清晨7時前完成。減少停電對居民生活的影響。國網上海強調，上海電網供電平穩有序，可以滿足「全市的生產生活用電需求」。

東北因電力吃緊而限民生用電，居民生活受到影響。（微博@野野野max）

據了解，此次發布停電通知是根據《上海市供用電條例》的規定：「供電企業因計畫檢修採用公告方式通知停電的，應當至少提前七日在相關社區、供電企業網站和服務應用軟體公告停電區域、停電線路和停電時間，或者通過本市媒體公告。」因此與限電通知不同，只是「計劃停電公示」。

《上觀新聞》提到，業內人士進一步解釋，通常計劃停電資訊中所列道路或區域僅為可能發生停電的大致範圍，並不表示提到的整條道路或區域。停電範圍和時間有可能因實際情況而發生變動。此外，上海已經越來越多地在電網設備檢修中啟用「帶電檢修」技術，還有很多用電客戶使用雙回路供電，即使一條計畫停電，也不影響另一條線路繼續供電。從總體看，計畫停電對生活生產影響比較小，「與拉電跟限電更是沒有關係」。

《上觀新聞》提到，此前在2020年冬天、2017年夏天、2016年夏天，網路上都出現過類似將「正常計劃停電」資訊誤讀為停電的情況。對此有網民疑問上次這樣的「大規模計劃停電的常規工作是什麼時候?」認為不能完全放心，「民生用電不能停」。但也有網民認為，「限電限哪裡都不會限到上海的，放心吧」「以前也有過設備檢修，只是以前沒人關心。」